Isola dei Famosi, Isolde Kostner in pericolo: la rabbia di gran parte dei naufraghi

Isolde Kostner tira fuori le unghia a L’Isola dei Famosi 15

Chi segue la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi sin dall’inizio sa perfettamente che Isolde Kostner ha fatto il suo ingresso nel reality show di Canale 5 già iniziato da circa un mese. L’ex campionessa di sci in quell’occasione ha promesso di tirare fuori gli artigli e puntare alla vittoria. Dopo settimane di silenzio, la concorrente ha iniziato a mostrare gli artigli ed è venuta fuori la sua vera strategia.

Ovviamente, questo suo repentino cambio di atteggiamento ha scatenato la rabbia di alcuni naufraghi presenti a Playa Reunion. A poche ore dalla 17esima puntata, i suoi compagni d’avventura hanno riservato parole al veleno alla Kostner, pronti a fare il suo nome durante le nomination settimanali.

La campionessa di sci ha un solo obbiettivo: vincere

Prima di mettere piede in Honduras, precisamente a Play Reunion, Isolde Kostner ha messo le cose in chiaro. Essendo una grande campionessa, quest’ultima ha precisato che gioca per vincere. Il suo atteggiamento ha fatto sospirare gli opinionisti in studio, visto che fino al suo ingresso in spiaggia prevaleva la noia.

Infatti, nella sportiva in tanti hanno visto colei che potesse creare una serie di dinamiche. E così è stato. Dopo giorni in cui si è assestata, la donna ha tirato fuori il suo animo da guerriera, portandola a vincere la prova leader senza neppure troppa fatica per due puntate consecutive. La naufraga ha mandato Valentina Persia in nomination e ovviamente quest’ultima non l’ha presa bene.

Le accuse di Awed e Cerioli alla Kostner

Dopo aver chiarito con Valentina Persia, Isolde Kostner è stata aspramente criticata da parte di alcuni naufraghi. La sportiva, infatti, si è lamentata del fatto che non tutti si danno da fare, preferendo prendere il sole e passeggiare come se fossero in vacanza. A quanto pare ultimamente la situazione si sta capovolgendo e sono i concorrenti a pensare che la campionessa di sci predica bene ma razzola male.

“Secondo me questa cosa che fa lei è sbagliata. Nel senso che ognuno deve fare il suo quando se la sente e quando vuole fare determinate cose. A me non sembra stia facendo tutto questo movimento onestamente. Lei che critica ognuno di noi che fa poco non mi pare si stia dando tanto da fare”, ha detto Awed. Le dichiarazioni di quest’ultimo sono state apprezzate anche da Andrea Cerioli che ha sentenziato: “Mi sembra che sia un ospite”.