Paolo Brosio e Maria Laura svelano retroscena sulla rottura, Barbara D’Urso sbotta: “Non ci credo…” (VIDEO)

Nella puntata del 16 maggio di Domenica Live sono stati ospitati Paolo Brosio e l’ormai ex fidanzata Maria Laura. I due hanno raccontato i motivi che li hanno spinti ad interrompere la loro storia, ma la conduttrice non è sembrata credere molto alla loro versione dei fatti.

Ad un certo punto, infatti, Barbara D’Urso ha interrotto la sua ospite e le ha detto di non credere affatto alle sue parole. Secondo il punto di vista di Lady Cologno c’è qualcosa che non torna. Vediamo tutti i dettagli.

Le parole di Maria Laura e la rottura con Paolo Brosio

La puntata di Domenica Live andata in onda il 16 maggio ha riservato non pochi colpi di scena. Nel corso della messa in onda, la padrona di casa ha invitato Paolo Brosio e Maria Lura De Vitis. La prima ad entrare è stata la dama. Quest’ultima ha raccontato i motivi che hanno spinto i due ad interrompere la storia. La fanciulla ha dichiarato che, a distanza di quasi un anno dalla nascita della loro relazione, entrambi si sono resi conto che il sentimento non fosse più lo stesso.

L’amore che li ha uniti per tutti questi mesi, di punto in bianco, ha cominciato a scemare. Dinanzi queste parole, la conduttrice è rimasta un po’ interdetta ed ha provato ad indagare un po’ più a fondo sulla vicenda. In particolare, la donna ha chiesto alla sua ospite cosa avesse generato la riduzione del sentimento. Maria Laura non ha saputo dare una spiegazione specifica, pertanto, la padrona di casa ha sbottato. (Clicca qui per il video)

Lo sfogo di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso, infatti, ha detto alla sua interlocutrice di non credere alle sue parole. In studio è scoppiato un applauso e, dopo pochi minuti, è entrato anche il giornalista. Paolo Brosio ha confermato la versione dei fatti di Maria Laura lasciando i presenti ancor più basiti. la presentatrice, infatti, ha ammesso di non credere che il sentimento del suo ospite fosse svanito. La donna non lo ha ammesso palesemente, tuttavia, ha insinuato che Maria Laura avesse cavalcato un po’ l’onda della visibilità.

I presenti in studio, infatti, si sono scagliati contro la dama accusandola di essersi fidanzata con Brosio solo per avere un po’ i riflettori puntati addosso. Successivamente, poi, c’è stata anche la testimonianza di Eva Henger, la quale ha insinuato che l’ex di Paolo avesse un amante. Lei, chiaramente, ha smentito le accuse. (Clicca qui per il video)