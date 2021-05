Rosa Perrotta è incinta? Il dettaglio non sfugge: “Speriamo che sia una femmina” (FOTO)

L’ex tronista di Uomini e Donne, Rosa Perrotta, è tornata al centro dei gossip per aver sfoggiato un pancino sospetto e i fan si sono subito chiesti se fosse incinta. Dopo aver affrontato una profonda crisi con il suo compagno Pietro Tartaglione, la famiglia sembra essersi riunita.

Proprio in questi giorni, infatti, la coppia si è concessa una piccola fuga dalla realtà all’interno di una spa. Ad ogni modo, scopriamo cosa è emerso in merito all’ipotetica gravidanza della dama.

Perché Rosa potrebbe essere incinta

In queste ore, alcuni utenti di Instagram hanno cominciato a chiedersi se Rosa Perrotta fosse incinta oppure no. A generare questo campanello d’allarme sono stati alcuni scatti in cui la protagonista appare con un pancino alquanto sospetto. Nell’immagine in questione l’ex tronista di Uomini e Donne ha un completo formato da una maglia e una gonna molto aderenti e di colore rosso. I capi così attillati hanno permesso ai fan di Instagram di scorgere un certo rigonfiamento nella parte del ventre.

Per tale ragione, in molti hanno cominciato a farsi delle domande. Sulla vicenda è intervenuta anche l’influencer Deianira Marzano, la quale non ha potuto fare a meno di dire la sua. Anche secondo il suo punto di vista, la pancia della Perrotta sembrerebbe essere proprio quella di una donna in dolce attesa. La Marzano, inoltre, ha detto che, se così fosse, si augura che stavolta nasca una femminuccia. (Continua dopo la foto)

Il riavvicinamento tra la Perrotta e Tartaglione

Ad ogni modo, al di là di questi commenti, Rosa Perrotta non ha ancora confermato oppure smentito di essere incinta. Per il momento, infatti, la ragazza si sta godendo una piccola vacanza con Pietro. I due sono giunti a destinazione ieri e, prima di poter prendere posizione nella loro camera d’hotel, hanno effettuato tampone rapido per rilevare eventuale positività al covid. Essendo entrambi negativi, la coppia si è accinta a cominciare questa breve vacanza.

Ricordiamo che, di recente, Rosa e Pietro si lasciarono a causa di alcune incomprensioni e problematiche personali legate al rapporto di coppia. A seguito di tale momento di burrasca, i due si sono riconciliati ed hanno deciso di mettere al primo posto la loro famiglia e loro figlio Domenico. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere se i fan ci hanno visto lungo sulla vicenda della gravidanza.