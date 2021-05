Elisabetta Gregoraci, ecco perché Stefano ha pubblicato quelle foto insieme a lei: “Ripicca, lei ha troncato” (FOTO)

A distanza di un po’ di ore dalla pubblicazione delle foto di Stefano Coletti, in merito al fidanzamento con Elisabetta Gregoraci, sono spuntate nuove indiscrezioni. Il pilota aveva postato delle immagini insieme a lei che avrebbero indignato la donna.

Elisabetta avrebbe voluto tenere nascosta la loro relazione, ma lui ha compiuto questo gesto inaspettato che ha spiazzato tutti. Stando a quanto emerso sul web in queste ore, pare che il pilota si sia comportato in questo modo per vendicarsi di essere stato lasciato da lei.

La vendetta di Stefano ai danni di Elisabetta

Continuano i rumors sulla storia tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti. Quest’ultimo ha, improvvisamente, pubblicato delle foto con cui ha dimostrato di essere fidanzato con la showgirl. Dopo poco tempo dalla pubblicazione degli scatti, però, il protagonista, ha cancellato tutto generando dei sospetti. Stando a quanto emerso da alcune segnalazioni sul web, pare che tale decisione sia stata presa in quanto Elisabetta non avrebbe affatto gradito il suo comportamento.

In molti, allora, hanno cominciato a chiedersi per quale ragione il pilota avesse agito in questo modo contro la volontà dell’ex di Briatore. Ebbene, in queste ore pare sia sopraggiunta la verità. L’influencer Amedeo Venza ha riportato la segnalazione di una person

La Gregoraci pronta a reagire

In particolare, pare che Elisabetta Gregoraci avesse lasciato Stefano un po’ di tempo fa. Lui, però, non sembrerebbe essersi rassegnato facilmente alla cosa, pertanto, avrebbe fatto di tutto per riconquistare la donna. Non riuscendo ad ottenere la sua attenzione con telefonate e messaggi insistenti volti ad avere un chiarimento con lei, il pilota sarebbe ricorso all’artiglieria pesante.

Nello specifico, pare abbia deciso di smascherare la donna per vendicarsi di lei. Voci di corridoio, infatti, hanno alluso al fatto che la Gregoraci sarebbe assolutamente furiosa per quanto accaduto. Per il momento, però, l’ex gieffina non si è ancora pronunciata sulla vicenda. Tra le sue Instagram Stories ci sono solo foto e video volti ad immortalare la sua famiglia e suo figlio. Tuttavia, pare che la protagonista si stia già muovendo per consumare la sua vendetta ai danni di Stefano per come si è comportato. Non ci resta che attendere.