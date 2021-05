Il Paradiso delle signore trama 19 maggio: Marcello scrive una lettera inaspettata a Ludovica

La puntata di mercoledì 19 maggio 2021 del Paradiso delle signore sarà caratterizzata da tante prese di coscienza. Marta si renderà conto di dover necessariamente parlare con Vittorio del suo futuro professionale e della ipotesi di lasciare di nuovo Milano.

Marcello, invece, scriverà una lettera a Ludovica davvero spiazzante. Fiorenza sarà sempre più intenzionata a scoprire cosa stia nascondendo la Brancia. Anche Cosimo si troverà a fare i conti con le conseguenze della sua volontà di cambiare città.

Importanti decisioni per Marta e Cosimo al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 19 maggio del Paradiso delle signore vedremo che Marta si confiderà con suo padre Umberto e sua zia Adelaide in merito alla proposta ricevuta dalla Starling. La fanciulla non saprà assolutamente come comportarsi con suo marito Vittorio dopo aver scoperto la proposta lavorativa. Importanti novità in tal senso ci saranno anche per Cosimo. Anche lui sarà sempre più intenzionato a lasciare Milano, ma dovrà capire cosa ne pensano sua madre e sua moglie.

Il desiderio del giovane sarebbe quello di andare via in compagnia di entrambe le donne della sua vita. Per tale motivo, parlerà con sua madre Delfina allo scopo di capire quale sia la sua posizione in merito alla vicenda. Rocco, dal canto suo, verrà spiazzato da un’altra piacevole notizia. Il giovane, infatti, riceverà anche un premio in denaro per la vittoria alla gara ciclistica a cui ha partecipato.

Trama 19 maggio: la lettera di Marcello

Il suo scopo sarà quello di investire tale denaro per compiere un gesto speciale nei confronti della sua fidanzata Maria. Rocco, infatti, sembrerà deciso a spendere tali soldi per comprare un anello di fidanzamento alla sua amata. Ad ogni modo, si tratta di un acquisto estremamente importante, pertanto, il giovane non saprà assolutamente a chi rivolgersi per non commettere un errore. Nel frattempo, nella puntata del 19 maggio del Paradiso delle signore vedremo che Fiorenza indagherà su Ludovica.

La donna sembrerà sempre più intenzionata a scoprire quale sia il segreto che sta nascondendo la fanciulla. Intanto, Marcello deciderà di scrivere una lettera alla sua amata. In tale missiva, il giovane esorterà la dama a dimenticarlo e a rifarsi una vita senza di lui. La Brancia, naturalmente, non prenderà in considerazione le sue parole. Marta, infine, si renderà conto di dover affrontare suo marito. La coppia dovrà fare fronte a quest’alto grande ostacolo per il loro matrimonio.