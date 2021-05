Oroscopo 18 maggio 2021: guardia alta per Scorpione, Ariete grintosi

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 18 maggio 2021 denotano una giornata piena di grinta per gli Ariete. Gli Scorpione devono essere attenti, mentre i Capricorno vanno verso un miglioramento.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata piena di grinta per i nati sotto questo segno. Oggi sarà opportuno fare la guerra sin dalle prime ore della giornata, pertanto, fatevi trovare pronti. Nel pomeriggio, invece, la situazione potrebbe alleggerirsi. In campo sentimentale siete un po’ troppo esigenti.

Toro. Oggi siete particolarmente critici e risoluti, a tratti cinici. Specie questo ultimo aspetto potrebbe generare un po’ di ostilità con le persone che vi circondano. Non tutti sono disposti ad ascoltare la verità, pertanto, chi non è pronto potrebbe mostrare un certo risentimento.

Gemelli. La voglia di cimentarvi in relazioni passionali e forti è davvero tanta. L’Oroscopo del 18 maggio vi esorta a gettarvi a capofitto nelle situazioni di carattere sentimentale. Il lavoro, invece, potrebbe essere messo da parte in questo periodo, cercate di non trascurare le cose importanti.

Cancro. Quando sentite che la vostra persona è messa in discussione reagite in modo impulsivo e un po’ troppo irruento. Tale aspetto potrebbe rendere un po’ complessi i rapporti appena nati. In campo professionale, invece, cercate di farvi scivolare addosso le critiche.

Leone. Non lasciatevi abbindolare dagli occhi dolci. Alcune delle persone che vi circondano potrebbero credere di riuscire ad abbattere la vostra corazza con la dolcezza, questo non è sempre possibile. Specie per quanto riguarda i rapporti professionali, odiate sentirvi presi in giro.

Vergine. Mantenete la calma con i rapporti familiari. In questo periodo potrebbero nascere delle divergenze. Non siate troppo irruenti e cercate di manifestare il vostro punto di vista con tranquillità. Sul fronte professionale, invece, non avete molto di cui lamentarvi, quindi, gioite dei piccoli traguardi.

Previsioni 18 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Buon momento per quanto riguarda le coppie. Se state vivendo una relazione duratura, essa potrebbe evolvere in qualcosa di migliore e di più stabile. I rapporti con la famiglia sono ancora un po’ burrascosi. Per tale ragione, siate cauti e non prendete decisioni affrettate.

Scorpione. L’Oroscopo del giorno 18 maggio vi esorta a tenere alta la guardia. In ogni aspetto della vostra vita è opportuno essere in allerta. Non tutti si comportano in modo sincero nei vostri confronti e potreste fare una certa fatica a riconoscere i bugiardi, quindi, meglio guardarvi le spalle.

Sagittario. Le coppie che hanno avuto delle divergenze in questo periodo avranno la possibilità di recuperare. Per quanto riguarda il lavoro, invece, avete molte cose a cui badare. Le questioni burocratiche e più noiose andrebbero risolte entro le prime ore del mattino, in modo da vivere la giornata in discesa.

Capricorno. La giornata sarà nettamente migliore rispetto a quelle appena trascorsi. Adesso potete riprendere in mano la vostra vita e inseguire i sogni che vi siete prefissati. Siete tenaci e ambiziosi. Plutone nel segno vi aiuterà a conseguire gli obiettivi che vi siete posti e a cui state lavorando da tempo.

Acquario. Il vostro carattere a tratti rigido e inflessibile in questo periodo lascerà il posto ad un po’ di leggerezza in più. Superata la batosta del lunedì, giorno della settimana che vi crea più agitazione, la strada sarà in discesa. Saturno nel segno favorisce i nuovi incontri e i rapporti fugaci.

Pesci. Oggi siete particolarmente propensi ad ascoltare il prossimo. L’altruismo che vi contraddistingue vi rende particolarmente empatici e sensibili agli stati d’animo delle persone che vi circondano. Cercate, però, di essere meno emotivi e di seguire anche la ragione talvolta.