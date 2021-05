DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 19 maggio: Can e Sanem in difficoltà

Terzo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato con le anticipazioni su DayDreamer – Le Ali del Sogno, la serie tv turca che come protagonisti assoluti Can Yaman e Demet Ozdemir. Ricordiamo che da lunedì la soap opera inizia qualche minuto prima per via della fine del daytime su Amici 20. Inoltre lo sceneggiato terminerà definitivamente venerdì 28 maggio 2021.

Cosa accadrà nel prossimo episodio in programma mercoledì 19 maggio? Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia dicono che Selim scoprirà che la parrucchiera Melahat ha ereditato un’ingente somma di denaro come eredità. Quindi, l’uomo farà di tutto per conquistarla e raggirarla visto che lui si trova in grosse difficoltà economiche. Nel frattempo Sanem e Can dovranno vedersela con un’azienda concorrente che farà di tutto per mettere in difficoltà la Friki Harika.

Semim vuole incastrare la parrucchiera, Can e Sanem in difficoltà sul lavoro

Le anticipazioni della prossima puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda su Canale 5 mercoledì 19 maggio 2021, rivelano che Selim sarà ancora alle prese con i continui problemi economici. L’uomo, ad un certo punto verrà a conoscenza della cospicua fortuna ereditata da Melahat, la parrucchiera pettegola del quartiere dove è cresciuta Sanem e Leyla. Così l’amico di Huma si mostrerà molto interessato e pronto a dimenticare la madre di Can ed Emre per la nuova vittima.

Successivamente si verrà a conoscenza che la campagna creme della giovane scrittrice è a forte rischio per l’agguerrita concorrenza con “Dream reklam”. Quest’ultima non è altro che un’azienda che le creerà non pochi problemi alla Friki Harika. All’improvviso però, il fotografo avràun’idea geniale: girare un spot pubblicitario con protagoniste le casalinghe. Sarà la loro salvezza? Per scoprirlo continuate a seguire la soap opera turca di Canale.

Erkenci Kus in Italiano: Daydreamer, la serie completa in streaming

Se ti stai domandando dove vedere in streaming italiano DayDreamer – Le Ali del Sogno con protagonisti assoluti Can Yaman e Demet Ozdemir, rispettivamente nei panni del fotografo Can Divit e della giovane aspirante scrittrice Sanem Aydın?

Ricordiamo che gli episodi sono disponibili su Prime Video e su SkyGo. Mentre dopo la messa in onda su Canale 5, le puntate in questione vengono caricate sul portale web gratuito Mediaset Play Infinity dove possono essere viste anche in streaming.