Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi attaccano L’Isola dei Famosi: “Cosa votate a fare se poi non si esce”

Cecilia Rodriguez contro gli autori dell’Isola dei Famosi 2021

Dopo la scorsa puntata, Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi si sono unite contro L’Isola dei Famosi 15. Il motivo? Le ex due gieffine hanno attaccato apertamente il reality show di Canale 5 dopo accaduto venerdì 14 maggio 2021. Nello specifico, la modella argentina ha storto il naso per la decisione della produzione di mandare in nomination il fidanzato Ignazio Moser nonostante abbia vinto la prova leader.

Lo sportivo trentino è stato decretato insieme a Isolde Kostner Leader Salvador. Anche se i due hanno raggiunto tale traguardo si sono poi dovuti sfidare ancora una volta in una gara di resistenza in acqua per diventare Super Leader di Playa Reunion. La sfida è stata vinta dall’ex campionessa di sci e l’ex ciclista è finito in nomination.

Giulia Salemi sbotta contro L’Isola 15

Per questo motivo Cecilia Rodriguez è sbottata così sul suo account Instagram: “Una puntata abbastanza ingiusta. Non si è mai visto nella storia dell’Isola dei Famosi che un leader va in nomination. Se fossi stata in loro non avrei fatto nessuna prova… perché se uno spende tutte queste energie e poi va in nomination, bo”.

Anche Giulia Salemi non approva per niente il meccanismo della 15esima edizione dell’Isola dei Famosi. Per tale ragione attraverso il suo canale Twitter ha scritto: “Cosa fate votare la gente a casa se chi arriva ultimo al televoto non esce?”. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli si riferiva a Playa Imboscatissima, l’isola segreta dove vivono le ultime eliminate Beatrice Marchetti e Francesca Lodo.

Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi non sono più amiche: il motivo

Ma non è finita qui. Infatti Giulia Salemi ha fatto una seconda critica alla produzione de L’Isola dei Famosi 15. In questo caso ricollegandosi alla sfida Ignazio Moser ed Isolde Kostner: “Non ho capito il gioco. Squadra Moser cade mentre squadra Isolde rimane in piedi… Vince Moser. Forse stasera sono distratta?”. Nel frattempo, giorni fa Cecilia Rodriguez ha ammesso di non essere più amica dell’influencer italo-persiana.

Per quale ragione? La storia d’amore tra quest’ultima e Francesco Monte, ex storico della modella argentina. Ma anche i presunti flirt che l’ex gieffina avrebbe avuto con Jeremias Rodriguez e Andrea Iannone, rispettivamente fratello ed ex cognato di Cechu.