Grande Fratello Vip 6, svelati i nomi dei possibili primi tre concorrenti: tra di loro Gabriel Garko

In questo periodo Mediaset è in grande fermento per la scelta del cast del Grande Fratello Vip 6. Dopo l’enorme successo riscosso dall’edizione numero 5, la produzione starebbe pensando di dare luogo ad un altro cast davvero d’eccezione.

A tal proposito, nella puntata di oggi di Ogni Mattina, Adriana Volpe ha fatto uno spoiler inaspettato su chi potrebbero essere i primi tre concorrenti in gara. Tra di loro è spuntato anche il nome di Gabriel Garko. Vediamo tutti i dettagli.

I tre possibili concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Nella puntata odierna di Ogni Mattina si è parlato di Grande Fratello Vip 6. La maggior parte delle attenzioni sono state date, soprattutto, al cast che potrebbe prendere parte nella prossima edizione. Il primo nome trapelato è quello di Gabriel Garko. Dopo il coming out in diretta avvenuto durante una puntata della precedente edizione, i riflettori sono tornati ad illuminare la vita dell’attore.

Alfonso Signorini si disse estremamente felice di aver ospitato Gabriel nella sua trasmissione, pertanto, sarebbe davvero fantastico per lui se l’attore decidesse addirittura di divenire un concorrente. Ad ogni modo, al di là di Garko, tra gli altri possibili concorrenti sono saltati fuori anche i nomi di Anna Oxa e Barbara Bouchet. Al momento, però, si tratta solo di indiscrezioni, in quanto né il conduttore né gli autori hanno ufficializzato la presenza dei personaggi sopracitati nel reality show.

Rumors sulle probabili opinioniste

Inoltre, a generare particolare sgomento in queste ore è anche un’altra novità che potrebbe riguardare il Grande Fratello Vip 6. Tale gossip riguarda le opinioniste che potrebbero accompagnare Alfonso Signorini in questa nuova avventura. La cosa abbastanza certa è che Antonella Elia non dovrebbe ricoprire nuovamente questo incarico. Al suo posto, però, potrebbe esserci un altro volto femminile, molto apprezzato dal giornalista.

Il nome della fortunata è Adriana Volpe. Quest’ultima ha riscosso molto successo durante la sua precedente partecipazione al reality show di Canale 5. Subito dopo, infatti, le fu affidata la conduzione di un programma tutto suo in onda su Canale 8. Ad ogni modo, tale trasmissione si accinge a chiudere i battenti, pertanto, la donna sarebbe pronta a cimentarsi in questa nuova avventura. In lizza ai preferiti di Signorini, però, c’è anche il nome di una ragazza estremamente giovane e spigliata. Stiamo parlando di Gaia Zorzi, sorella del vincitore della quinta edizione del programma.