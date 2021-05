Sangiovanni dopo Amici 20 difeso da famosa cantante: “Non è raccomandato”

Madame difende Sangiovanni: “Non è raccomandato”

Sabato scorso si è conclusa a 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi con la vittoria della ballerina Giulia Stabile. Quest’ultima, clamorosamente ha avuto la meglio sul giovane fidanzato Sangiovanni, che era il candidato numero uno per il trionfo finale.

Tuttavia, il cantante 18enne si è consolato vincendo altri premi, tra i quali anche quello della critica TIM dal valore di 50 mila euro. In più, c’è da sottolineare da dire che il suo album e i suoi singoli da settimane sono ai vertici di qualsiasi market digitale.

Ma in questo ultimo periodo il ragazzo ha ricevuto delle pesanti critiche perché si è venuto a sapere che perché è molto amico di Madame, arrivando a dargli del raccomandato. Per tale ragione la diretta interessata è intervenuta mettendo a tacere queste malelingue. La cantante che a marzo ha partecipato a Sanremo ha condiviso un post su Twitter dove ha smentito queste illazioni, e subito dopo ha svelato che la grande forza di Sangiovanni è il team che lo segue: “Non è ‘raccomandato’. Ha un team. Un gran team. Grazie a tutti. Vicenza Up…”.

Le dichiarazioni di Madame sul 18enne

Sempre in questo post sul suo account Twitter, Madame ha confessato a tutti di aver conosciuto Sangiovanni solo per puro caso. Prima di conoscerlo personalmente ha ascoltato un ritornello di un suo brano in uno studio di registrazione a Vicenza. E proprio in quel momento Mala cantante si è resa conto di quanto potenziale ha l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi.

“Prima di conoscere Sangio ho sentito un suo ritornello in uno studio a Vicenza. Ho capito subito…”, ha scritto Madame sul noto social network. Si segnala che Sangiovanni dopo la sua partecipazione al talent show di Canale 5 ora fa parte della stessa casa discografica di Madame, la Sugar.

Sangiovanni e Madame nella stessa casa discografica

Sempre sul suo profilo Twitter Madame ha confidato che dopo aver ascoltato il ritornello e il brano di Sangiovanni, la stessa ha proposto il ragazzo a dei produttori. Quest’ultimi, convinti del potenziale del 18enne lo hanno convinto a partecipare alla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. “L’ho presentato a Bias, a Falso Nueve. Falso Nueve ha proposto Amici di Maria De Filippi…”, ha detto la cantante.

In poche parole una cosa è più che certa: Madame ha da sempre creduto sin dal primo momento in Sangiovanni. Quest’ultimo dopo il talent show Mediaset sicuramente avrà un grande successo discografico.