Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi: in studio credono a Riccardo, Elisabetta piange

Le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 18 maggio, di Uomini e Donne rivelano che si continuerà a parlare di Riccardo e Roberta. La scorsa messa in onda si è conclusa con il cavaliere che ha smascherato la sua ex ed ha ammesso di essersi messo d’accordo con lei per rimanere ancora un po’ in studio.

Dopo queste affermazioni, ci saranno altre ripercussioni in studio durante le quali la maggior parte dei presenti si schiererà a favore di Guarnieri. Cambiando argomento, poi, si passerà a Luca ed Elisabetta e le vicende tra i due sembreranno tutt’altro che finite.

Ancora liti tra Riccardo e Roberta a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che Riccardo continuerà a muovere delle pensanti accuse contro Roberta. Guarnieri l’accuserà di essere omertosa e di averlo spinto a restare in trasmissione per aumentare i follower. Lei negherà, ma lui non si arrenderà. In seguito, infatti, attaccherà anche Ida e dirà che anche lei in passato ha parlato male della redazione. Durante il dibattito, poi, verranno tirati in ballo anche altri cavalieri, tra cui Sossio Aruta e Armando Incarnato.

Proprio con quest’ultimo ci sarà quasi una rissa in studio, che dovrà essere sedata dai presenti. Dopo i momenti parecchio concitati, Riccardo deciderà di andare via dalla trasmissione e i presenti si schiereranno dalla sua parte condannando completamente l’atteggiamento della Di Padua. Successivamente, poi, sarà toccato un altro tasto dolente che riguarda Elisabetta e Luca.

Nella puntata di oggi: Elisabetta in lacrime

I due hanno interrotto la loro storia in quanto lui non era sulla sua stessa lunghezza d’onda. Malgrado questo, però, nella puntata di oggi di Uomini e Donne, vedremo che il giovane si mostrerà geloso dell’avvicinamento tra la dama e Mark. Tale insistenza manderà in confusione Elisabetta, la quale non potrà fare a meno di scoppiare in lacrime. Quando Maria le chiederà cosa sia successo, lei rivelerà di aver sentito di nuovo Luca, il quale è sembrato generare false speranze con alcune dimostrazioni di interesse.

A quel punto si intrometterà Gianni, il quale accuserà il cavaliere di comportarsi in modo meschino con la dama. Lui si difenderà dicendo di non illuderla, in quanto non accetta di vederla. L’opinionista, però, ribatterà dicendo che se le vuole un minimo di bene, dovrebbe smettere anche di cercarla telefonicamente poiché in questo modo non fa altro che alimentare invano le sue speranze.