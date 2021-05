Amici 20, ecco i guadagni di Giulia, Sangiovanni e gli altri concorrenti del talent show

Amici 20 è definitivamente volto al termine e la vincitrice è stata Giulia Stabile. Tuttavia, tra gli argomenti che destano maggiore interesse vi è la questione inerente i guadagni di alcuni dei concorrenti che hanno preso parte ad Amici 20.

In questi giorni si sta molto parlando dell’argomento e, giunti a questo punto, si ha un quadro abbastanza completo di tutte le cifre percepite dai vari protagonisti. Scopriamo nel dettaglio a quanto ammontano tutti i ricavi resi noti.

Eco i guadagni dei concorrenti di Amici 20

I concorrenti che hanno preso parte ad Amici 20 hanno percepito dei guadagni abbastanza esorbitanti. Per quanto riguarda la vincitrice, Giulia, lei ha totalizzato ben 237 mila euro. I compensi sono stati ripartiti in questo modo: il premio finale di 150 mila euro, 50 mila euro dal circuito d’anza, il premio TIM di 30 mila euro e quello Marlù di 7 mila euro. Per quanto riguarda Sangiovanni, invece, il ragazzo ha totalizzato 127 mila euro, che è la somma dei seguenti ricavi: 50 mila per il premio categoria, il premio SIAE del valore di 20 mila euro, 50 mila euro per il premio della critica e 7 mila euro per quello Marlù.

I due super finalisti, quindi, si sono aggiudicati guadagni totali pari a quasi 400 mila euro. In merito agli altri partecipanti, invece, pare che in molti abbiano percepito solo il premio Marù. Tra di loro ci sono Alessandro, Aka7even e Deddy. Tra i vantaggi di alcuni ex alunni, poi, vi è anche la possibilità di firmare dei contratti con alcune case discografiche. Specie Alessandro e Serena sono riusciti ad avere degli accordi molto produttivi.

Come vengono elargiti i compensi

Finito il programma, i ragazzi riceveranno anche una percentuale su ogni loro brano pubblicato e sulle ospitate pattuite. Ad ogni modo, è importante precisare che i guadagni dei concorrenti di Amici 20 vengono elargiti in gettoni d’oro. Questo vuol dire che l’azienda non paga in denaro, ma in oro. Alla cifra complessiva guadagnata da ciascun concorrente, inoltre, è opportuno sottrarre il 22% di IVA dovuta alle tasse governative.

Per capirci meglio, un guadagno di 100 mila euro, infatti, si trasforma immediatamente in 78 mila euro. A tale cifra, poi, dovrà essere decurtata anche una percentuale dovuta alla conversione da oro in euro. In tale passaggio, i concorrenti vanno a perdere dall’ammontare complessivo qualche altro migliaio di euro. Malgrado questo, le cifre restano comunque parecchio soddisfacenti.