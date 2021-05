Uomini e Donne, anticipazioni 18 maggio: Armando e Riccardo quasi alle mani, interviene Ida

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Dopo il primo appuntamento inizia una nuova puntata di Uomini e Donne. Secondo gli spoiler forniti da Il Vicolo delle News, in studio ci sarà una forte discussione e si arriverà quasi alle mani. Nel dettaglio, Riccardo Guarnieri farà una rivelazione abbastanza forte sulla sua ex compagna Roberta Di Padua.

In più, l’ex compagno di Ida Platano anche rivelato che la dama campana gli avrebbe rivelato che Armando Incarnato parlava male della redazione del dating show di Maria De Filippi. E proprio tali confessioni scateneranno la rabbia del cavaliere partenopeo tanto che qualcuno in studio dovrà dividere i due protagonisti del parterre senior. Poi ci sarà l’intervento della parrucchiera bresciana che pretenderà le scuse dalla suo ex.

Armando e Riccardo quasi alle mani

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che >Riccardo accuserà Armando che tra lui e Roberta Di Padua ci dev’essere stato qualcosa che è andato al di là di una semplice amicizia. Ovviamente Incarnato replicherà ma essendo senza microfono non si sentirà cosa dirà, fatto sta che il cavaliere pugliese gli si rivolterà contro quasi a mettergli le mani addosso tanto da indurre altri presenti a dividerli.

Poi anche Ida darà addosso al suo ex, che però non se la filerà più di tanto. La dama pretenderà delle scuse per le parolacce ricevute da lui in passato, lui però dirà che anche su di lei potrebbe dire tante cose quindi meglio che taccia.

L’intervento di Ida Platano

Gli spoiler di Uomini e Donne, svelano anche di quando Ida Platano e una sua amica, che faceva parte del parterre femminile, gli fecero mettere il cellulare su un tavolino per paura che potesse registrare quello che dicevano sulla redazione. Inoltre, di come si stavano accordando su chi vedere o meno, nominando Sossio Aruta in quanto all’epoca era quello di punta nel Trono classico e uscire con lui portava visibilità.

La parrucchiera bresciana farà finta di non capire il suo discorso e si impunterà sul fatto che lui la stia accusando di avergli chiesto di rimanere nel dating show più tempo come aveva fatto la Di Padua, quando in realtà il personal trainer sta dicendo ben altro.