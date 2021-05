Angela Melillo contro Miryea: “Messaggera dei miei stivali, non ti permettere di dirmi che sono falsa”

Angela Mellilo contro Miryea Syabile

La puntata de L’Isola dei Famosi 2021 andata in onda venerdì scorso ha stravolto completamente gli equilibri tra i naufraghi presenti a Playa Reunion. Le ultime nomination hanno creato tensione soprattutto quella di Matteo Diamante da parte di alcuni componenti degli ex Primitivi. L’ex Pupo è super convinto che dietro a tutto questo ci sia un complotto ai suoi danni e a confermarglielo sarebbe stata Miryea Stabile.

Nonostante quest’ultima neghi assolutamente di avergli comunicato una cosa del genere, Andrea Cerioli le ha detto che anche Angela Melillo e Rosaria Cannavò gli hanno riferito la medesima cosa.

La ragazza allora, ha affrontato le due naufraghe davanti all’ex tronista di Uomini e Donne accusandole di essere false. Ma l’ex ballerina non rimasta a guardare non tollerando le frasi della giovane naufraga. Quindi, con tono alterato ha asserito: “Io dico le cose che sento, e la signorina qua, messaggera dei miei stivali, va troppo spesso a riferire e riportare. Adesso basta! Basta Miryea, non ti permettere mai più di dirmi che sono una falsa”.

L’ex Pupa in grosse difficoltà a L’Isola dei Famosi 2021

Per l’ennesima volta Miryea Stabile si trova in grande difficoltà a L’Isola dei Famosi 15. Infatti, la vincitrice de La Pupa e il Secchione e Viceversa non sa di chi fidarsi a Playa Reunion, ed è stufa di essere accusata di riportare cose che non ha mai riferito.

La naufraga ha affronta a viso aperto Angela Melillo e Rosaria Cannavò, con cui di recente aveva creato un bel rapporto d’amicizia, smascherandole davanti all’ex tronista di Uomini e Donne. “Non sapete dire la verità”, ha detto la ragazza davanti ai tre visibilmente amareggiata.

Rosaria Cannavò si scaglia contro Miryea Syabile

A quel punto, Rosaria Cannavò che è stata coinvolta nella discussione tra Andrea Cerioli e Miryea Syabile, ha fatto sapere di non sopportare l’accusa di falsità lanciata da quest’ultima. Per questo motivo l’ex fidanzata di Antonio Cassano è sbottata contro la vincitrice de La Pupa e il Secchione e Viceversa.

“Abbassa le pinne! Devi ragionare con la tua testa. Tu pensi che io sono falsa?”, ha chiesto la soubrette abbastanza sbalordita. Le due ragazze riusciranno a trovare un punto di incontro? Staremo a vedere.