Isola dei Famosi, Akash Kumar minaccia due volte di abbandonare lo studio:”Non c’è rispetto per me” (VIDEO)

Akash Kumar minaccia di lasciare lo studio

In questa ultima settimana Akash Kumar ha fatto sapere ai follower che fino al termine de L’Isola dei Famosi 15 non si sarebbe più recato nello studio di Cologno Monzese a cospetto di Ilary Blasi. “La mia esperienza in studio termina qua…non sarò più presente. Questa è una mia scelta. È meglio dare spazio a persone che creano dinamiche“, ha detto il modello di origini indiane. Una decisione che è cambiata immediatamente visto che lunedì era in studio in occasione della 18esima puntata.

A quel punto la padrona di casa dopo averlo visto lo ha salutato e lo ha preso in giro in diretta su Canale 5: “Akash Kumar aveva detto che non sarebbe più venuto, e invece è ancora attaccato a quella poltrona come le extension di Vera Gemma”. Parole che non sono piaciute per niente al 29enne che, molto irritato ha risposto così: “Io non sarei più venuto, e dichiaro di non voler venire più, perché non c’è rispetto per me. Se vuoi posso anche andare via adesso. Vado via”. (Continua dopo il video)

Il botta e risposta con Ilary Blasi

Anche a termine diretta, dopo che Ilary Blasi ha mandato in onda un video molto ironico su Jeda e Vera Gemma in cui appare anche Akash, quest’ultimo ha sbottato minacciando di non tornare più in studio. Infatti, subito dopo sul suo profilo Instagram, a fine puntata, ha scritto: “Cominciamo bene perché far uscire di me un personaggio antagonista non mi appartiene, buona fortuna Isola”.

Ma non è finita qui, infatti poi ha anche condiviso un post con scritto: “Cara Ilary lo dovresti sapere benissimo che qualcuno del programma ha forzato Akash a presentarsi in studio, inutile che continui, anzi continuate, a sminuirlo in puntata. Se non si presentasse gli farebbe soltanto bene, ma il vostro speculare supera ogni cosa”.

Akash Kumar e i possibili motivi per la sua decisione

Akash Kumar, parlando su Instagram della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi, aveva già detto ai suoi follower la sua intenzione di non voler tornare ospite nel reality show di Canale 5. Con molta probabilità non ha apprezzato per niente le varie battute fatte sul suo conto oppure gli scontri passati con l’opinionista Tommaso Zorzi.

Resta il fatto che la conduttrice Ilary Blasi ha ricordato la sua intenzione nel non andare più nel programma, ma la situazione non è ancora stata capita fino a fondo. Il diretto interessato ha provato a discuterne, ma la padrona di casa ha sempre rinviato l’argomento.