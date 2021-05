Matteo Diamante nella notte sbotta contro Miryea: “Bugie, mi ha fatto litigare con Andrea”

Matteo Diamante arrabbiato con Miryea Stabile: il motivo

In settimana, l’ex Pupo Matteo Diamante ha avuto una forte discussione con Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Nello specifico, l’influencer ha puntato il dito contro i due naufraghi accusandoli di essersi messi d’accordo per nominarlo. Il ragazzo era sicuro di questo perché anche glielo ha rivelato Miryea Stabile.

Durante un confronto la vincitrice de La Pupa e il Secchione e Viceversa ha riferito di non aver mai detto al compagno d’avventura che gli altri naufraghi stavano complottando contro di lui. “Io ti ho solo detto che Andre e Ignazio parlavano di nomination, ma non ho fatto nomi. Poi non ti ho mai detto che si stavano accordando“, ha detto Matteo.

Tensione a L’Isola dei Famosi 15

Successivamente Matteo Diamante è sbottato ed ha accusato la compagna d’avventura Miryea Stabile di avergli detto una grossa menzogna. “Certo che Miryea mi ha detto quelle cose. Non c’ho più volta di metterla in mezzo perché cambia sempre versioni a seconda di con chi parla. Mi sono rotto il ca*** anche di lei.

Questa è la terza volta che mi fai litigare perché mi riferisci cose sbagliate. Riporti cose non corrette. Questa ragazza è la terza volta che mi fa litigare per questa roba qua. Non ci sto. Io dico le cose come vanno dette e quindi a tanti dà fastidio. La Miryea dice agli altri che non mi ha detto certe cose”, ha tuonato l’ex Pupo a L’Isola dei Famosi 2021.

Miryea Stabile sbotta contro Matteo Diamante

La sfogo di Matteo Diamante a L’Isola dei Famosi 15 contro Miryea Stabile non è finito qui. Il ragazzo ha fatto sapere che a lui non ha detto hanno parlato di nomination, ma anche altro. “Io le ho chiesto ‘è vero che parlavano di nomination ed hanno fatto il mio nome mettendosi d’accordo?’. A questa domanda lei mi ha detto di sì. Io non sono contro di lei, però lei mi ha detto questo. Che motivo avrei di mentire su questa cosa?”.

Il clima di tensione è andata avanti per diverse ore e il giorno seguente quando l’ex tronista Andrea Cerioli le ha spiegato le accuse che le ha rivolto Diamante, la soubrette è scoppiata a piangere ed urlando ha detto: “Matteo basta! Io non riporto le cose male! Mi sono rotta i cog***i di te. Che ca*** ti ho detto io? Tu mi accusi di cose non vere. Mi stanno sul ca*** le persone false“.