Isola dei Famosi: ecco quanto sono dimagriti i naufraghi in due mesi

Quanti chilogrammi hanno perso i naufraghi?

Sono trascorsi due mesi dall’avvio della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi e ormai mancano poche settimane alla conclusione. Il gruppo che ormai vive a Playa Reunion è formato da naufragi che sono arrivati in Honduras in diverse fasi. Ma molti di essi sono lì dai primi giorni. In molti ultimamente sul web si sono chiesti quanto sono dimagriti i concorrenti in questa loro avventura?

Tanti di essi sono dimagriti parecchio, come ad esempio l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli ma anche la comica Valentina Persia, per non dimenticare Fariba Tehrani fino e l’ex campionessa di sci Isolde Kostner. Tutti i partecipanti al reality show di Canale 5 hanno perso diversi chili e nella 18esima puntata in onda lunedì 17 maggio, la conduttrice Ilary Blasi ha mandato un servizio parlando proprio del loro dimagrimento.

La produzione ha monitorato alcuni concorrenti

Nello specifico, nella clip in questione mandata in onda a L’Isola dei Famosi 2021, la produzione in queste settimane ha monitorato il peso di sette naufraghi: Awed, Fariba e Roberto Ciufoli, che sono arrivati il primissimo giorno. Ma anche Valentina Persia e Miryea Stabile entrate il quarto giorno, Andrea Cerioli arrivato in Honduras l’undicesimo giorno ed infine la sportiva Isolde Kostner, giunta a Playa Reunion il 22esimo giorno.

Allora, lo Youtuber Awed è dimagrito 16 kg (da 75 kg a 59 kg), mentre la madre di Giulia Salemi ha perso ben 9 kg (passando da 55 kg a 46 kg). Invece il comico Roberto Ciufoli che dopo l’eliminazione è rimasto a Playa Imboscatissima con Beatrice Marchetti, ha perso 16 kg (passando da 75 kg a 59 kg).

Il peso di alcuni naufraghi dell’Isola dei Famosi 15

Ma on è finita qui. Infatti, la barzellettiera romana Valentina Persia è dimagrita ben 15 kg (passando da 75 kg a 60 kg), invece l’ex Pupa Miryea Stabile ha perso solamente 6 kg (passando da 59 kg a 53 kg). Anche i concorrenti che sono arrivati dopo in Honduras sono dimagriti parecchio.

Ad esempio l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli è dimagrito 16 kg (passando da 80 kg a 64 kg), infine Isolde Kostner ha perso 10 kg (passando da 60 kg a 50 kg). In poche parole tutti i naufraghi hanno fatto una dieta senza andare dal dietologo e forse per alcuni di essi ce ne era bisogno.