Elisabetta Gregoraci insultata sui social, interviene il fidanzato Coletti: “Perché deve essere bugiarda?” (FOTO)

Elisabetta Gregoraci insultata sui social network

Qualche giorno fa, attraverso delle Stories sul suo profilo Instagram il pilota monegasco Stefano Coletti è uscito allo scoperto confessando a tutti che ultimamente si sta frequentando con Elisabetta Gregoraci. Dopo tali dichiarazioni sull’ex moglie di Flavio Briatore sono arrivati una valanga di insulti.

La soubrette calabrese che in estate condurrà di nuovo Battiti Live, si è vista arrivare parolacce di ogni tipo, addirittura commenti pieni di offese sotto ai post del figlio Nathan Falco. Una rabbia e un’aggressività ingiustificata. Per questo motivo, stanco di vedere offesa la sua dolce metà, lo sportivo ha deciso di prendere la parola per fare dei chiarimenti.

L’intervento del compagno Stefano Coletti

Attraverso una Storia su Instagram, che poi è stata riportata anche dall’autore televisivo Gabriele Parpiglia, il pilota monegasco Stefano Coletti ha preso le difese della sua compagna Elisabetta Gregoraci scagliandosi contro gli haters.

“Conosco Elisabetta Gregoraci da anni e tutti i miei gesti sono sempre stati per dimostrarle cosa provo e conquistare il suo cuore, così come quell’ultimo gesto. Non eravamo insieme ai tempi del GF Vip quindi non capisco perché dovrebbe essere una bugiarda. Abbiamo cominciato a frequentarci qualche mese fa, è una persona unica, speciale e non merita questo trattamento. Eli ed io non stiamo insieme”, ha scritto lo sportivo sul noto social network. (Continua dopo il post)

Elisabetta Gregoraci e l’esperienza al GF Vip 5

Elisabetta Gregoraci recentemente è tornata a parlare della sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, facendo anche dei ringraziamenti. “Ringrazio Alfonso per la possibilità che mi ha dato di far conoscere una Eli diversa e le tante emozioni vissute al Grande Fratello. Il mio piatto forte è sicuramente la carbonara che ho cucinato diverse volte nelle casa e anche il tiramisù. In casa una cosa che proprio non mi viene bene è stirare le camice. Per me è stata un’esperienza ricca di emozioni e che ricorderò sempre”, ha dichiarato la soubrette calabrese. Qui sotto sono riportati alcuni insulti a lei rivolti:

