Ilary Blasi accusa Fariba di essere iettatrice, il web sbotta: “Fa schifo, è assurdo” (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei famosi, Ilary Blasi ha accusato Fariba di essere una iettatrice. La conduttrice lo ha fatto in tono scherzoso durante una prova ricompensa, ma la reazione del popolo del web è stata immediata.

Moltissimi utenti si sono scagliati contro la padrona di casa per le sue dichiarazioni, in quanto la donna dovrebbe mantenere un orientamento neutrale. Molte volte, invece, non rispetta questa posizione.

La reazione del web alle parole di Ilary Blasi

I naufraghi dell’Isola dei famosi, ieri si sono cimentati in una prova ricompensa che prevedeva la possibilità di mangiare un piatto di cannelloni. Quando Ilary Blasi ha annunciato la prova, ha anche informato tutti i presenti del fatto che Fariba non l’avrebbe svolta a causa di un infortunio. La donna, infatti, avrebbe avuto il compito di gufare contro la squadra avversaria da buona “iettatrice” quale è. La conduttrice ha ripetuto più volte questo concetto al punto da generare le ire degli utenti del web.

In molti, infatti, sono insorti sui social per accusare la donna di essere troppo imparziale e di non potersi permettere di adoperare questi termini. Alcuni commenti sono stati davvero pungenti al punto da arrivare a definire il comportamento della padrona di casa come un vero schifo. Al giorno d’oggi, infatti, risulta davvero assurdo continuare a credere alle iatture e alle maledizioni. (Continua dopo il post)

Io sono ancora scioccata per il “porta iella” detto a Fariba dalla conduttrice. Non si dovrebbe mai dire a nessuno,

né in un reality né nella vita.#isola #prelemi — Vale✨♈️ (@iosonoestanca) May 17, 2021

Fariba e Awed restano digiuni

Ad ogni modo, Fariba non è stata l’unica iettatrice della serata, in quanto Ilary Blasi l’ha esortata a scegliere un compagno. La strategia migliore sarebbe stata quella di scegliere una persona forte in modo da spingere la squadra a perdere con maggiore facilità. La concorrente, però, non ha colto i consigli dati dai presenti in studio ed ha fatto il nome di Awed. Dopo aver pronunciato tale nome, i naufraghi hanno sbottato, specie lo youtuber. (Clicca qui per il video)

I concorrenti in gara, infatti, sono riusciti a superare egregiamente la prova ricostruendo il puzzle. Questo, dunque, ha spinto Fariba e Awed ad essere gli unici due a non potersi nutrire della prelibatezza offerta loro. Ad ogni modo, anche Giulia Salemi non ha affatto gradito il trattamento che spesso viene riservato a sua madre. Pertanto anche lei ha sbottato sui social esortando i numerosi fan che la seguono a sostenere sempre di più sua madre, spesso vittima di trattamenti ingiusti.