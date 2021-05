Il Paradiso delle signore anticipazioni 20 maggio: Fiorenza scopre la verità su Marcello

Le anticipazioni della puntata del 20 maggio del Paradiso delle signore rivelano che Fiorenza seguirà Ludovica durante uno dei suoi incontri in carcere con Marcello. In questo modo, la donna apprenderà tutta la verità inerente il legame che unisce i due giovani.

Momento di resa dei conti anche per Marta e Vittorio. Quest’ultimo, infatti, apprenderà per puro caso che sua moglie gli ha mentito in merito alla proposta ricevuta dalla Sterling. Maria e Rocco, invece, sembreranno vivere un amore in pompa magna.

Anticipazioni 20 maggio: la scoperta di Vittorio

Nella puntata del 20 maggio del Paradiso delle signore vedremo che la famiglia Guarnieri sarà molto preoccupata per quanto appreso da Marta. Umberto e Adelaide non sapranno quale consiglio dare alla giovane. Da un lato c’è la sua carriera, mentre dall’altro il suo matrimonio con Vittorio. Quest’ultimo, intanto, farà una scoperta inattesa. Il direttore dello shopping center apprenderà per puro caso la verità sulla proposta lavorativa ricevuta da sua moglie da parte della Sterling.

Pertanto, il protagonista scoprirà che la donna gli ha mentito, ancora una volta. Come reagirà dinanzi questo ennesimo colpo basso da parte della persona che ama? A fronte di una coppia in crisi, poi, ce ne sarà un’altra pronta a giurarsi amore eterno. Rocco e Maria, infatti, saranno molto in sintonia e il loro amore sembrerà indissolubile. A rendere ancora più solare lo stato d’animo del giovane Amato, poi, ci penserà una notizia.

Fiorenza incastra Ludovica al Paradiso delle signore

Il ragazzo, infatti, verrà convocato da un direttore sportivo, il quale lo chiamerà per un allenamento insieme alla squadra ciclistica che si esibirà al giro d’Italia. Per Rocco si tratta di una proposta davvero imperdibile, pertanto, non sarà nei panni dalla gioia. Nel frattempo, Ludovica continuerà la sua battaglia per cercare di far uscire di prigione Marcello. La Brancia riceverà una comunicazione da parte dell’avvocato. Una volta appresa la notizia, lascerà immediatamente il Circolo.

Fiorenza, intanto, vedrà tutto, pertanto deciderà di pedinare la ragazza. Nella puntata del 20 maggio del Paradiso delle signore, infatti, vedremo che la Gramini scoprirà la verità sul rapporto esistente tra Ludovica e Marcello. Questo, dunque, porrà la donna in una posizione di dominio nei confronti della giovane. Non ci resta che attendere le prossime puntate della soap opera per scoprire quale vendetta mediterà l’acerrima nemica di Adelaide.