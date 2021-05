Oroscopo 19 maggio 2021: Cancro cauti in amore, cambiamenti per Sagittario

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 19 maggio denotano una giornata di agitazione per alcuni segni. I Cancro devono prendere con le pinze certe questioni di cuore, mentre i Sagittario vanno verso un cambiamento. Buone notizie per i Capricorno.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Le previsioni astrali della giornata odierna denotano una certa insicurezza. Se avete da poco compiuto una scelta, da cui non potete più tornare indietro, evitate di rimuginarci sopra. Affidatevi alle vostre sensazioni e non impelagatevi in ragionamenti troppo complessi. Nella vita occorre più leggerezza.

Toro. Non siate timidi nei rapporti con il prossimo. Specie per quanto riguarda i sentimenti, potreste essere leggermente inibiti in questo periodo. Questo comportamento, però, potrebbe portarvi a dover rinunciare a certi rapporti, pertanto, se ci tenete davvero a qualcuno o a qualcosa, lottate fino in fondo ed esponetevi.

Gemelli. Giornata di valutazioni per i nati sotto questo segno. Oggi potreste trovarvi dinanzi una scelta, la quale potrebbe rivelarsi piuttosto ardua. Allo stesso tempo, non siate timorosi nel prendere decisioni. Bisogna rischiare qualche volta se si vuole riuscire ad ottenere qualche buon risultato.

Cancro. L’Oroscopo del 19 maggio 2021 vi esorta ad essere cauti per quanto riguarda le relazioni. Le storie in crisi potrebbero vivere una battuta d’arresto. Ad ogni modo, eliminate dalla vostra vita tutte quelle situazioni e persone che, in realtà, non fanno altro che incidere negativamente sul vostro umore.

Leone. Chi si ferma è perduto, questo è il motto che amate in modo preponderante. Siete pieni di spirito d’iniziativa e, soprattutto, non siete soliti arrendervi al primo ostacolo. Quando il gioco si fa duro, voi siete sempre i primi a scendere in campo. Tuttavia, non siete imbattibili, quindi non siate troppo esigenti.

Vergine. Ricucire i rapporti in crisi potrebbe essere più semplice del previsto in questo periodo. Pertanto, coloro i quali si trovano a vivere questo tipo di situazione farebbero bene a darsi da fare. Meglio non rimandare al domani tutto quello che potrebbe essere svolto nella giornata odierna.

Previsioni 19 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Sul lavoro vi sentite un po’ insicuri, pertanto, meglio non fare il passo più lungo della gamba. Se siete in attesa di un responso, meglio prendervi una pausa perché non siete molto concentrati. Sul fronte sentimentale, invece, bisogna tenere la guardia alta, specie se vi relazionate ai segni d’aria.

Scorpione. Giornata turbolenta e piena di cose da fare. L’Oroscopo del giorno 19 maggio denota un certo movimento e un’inquietudine nel vostro animo. Ad ogni modo, a partire dal pomeriggio ci sarà un miglioramento. Forse l’arrivo di una bella notizia rasserenerà il vostro umore.

Sagittario. Se state aspettando un cambiamento, sappiate che tutto dipenderà da voi. Le cose non piovono da cielo, così come le soddisfazioni. Nulla si ottiene se prima non ci si impegna un bel po’. Una buona dose di fortuna sicuramente è gradita, tuttavia, ricordate che la sorte aiuta gli audaci.

Capricorno. Buon momento per dare nuova vita e nuovo lustro alla vostra attività. Se siete stati fermi in questo periodo, questo è un ottimo momento per darvi di nuovo da fare. In campo sentimentale vi sentite amati e coccolati se siete in coppia. I single, invece, potrebbero mostrare insofferenza.

Acquario. L’inquietudine che ha accompagnato il vostro stato d’animo negli ultimi giorni potrebbe essere messa da parte. Oggi potreste ricevere una bella notizia in grado di rasserenare il vostro umore. Per quanto riguarda il lavoro, invece, non smettete di inseguire i vostri obiettivi. Arate il vostro campo.

Pesci. Spesso vi fare distrarre dagli eventi che vi circondano. Cercate di essere più concentrati, specie per quanto riguarda le questioni professionali. In campo sentimentale, invece, le coppie stabili non dovrebbero vivere momenti burrascosi, caso diverso è per quelle già in crisi da un po’. Meglio tagliare i rami secchi.