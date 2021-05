Elena Morali svela le conseguenze dell’Isola dei famosi: “Dopo ho avuto problemi ormonali, tachicardia…” (VIDEO)

Parallelamente alla puntata dell’Isola dei famosi, su Mediaset Play va in onda l’Isola party, dove alcuni vip commentano quanto accade e nella puntata di ieri è intervenuta anche Elena Morali. La protagonista ha partecipato ad una precedente edizione del reality show, pertanto, ne ha approfittato per fare qualche confessione.

La donna ha chiarito che tale reality show è molto più difficile di quanto si possa immaginare. Questo non solo per i giorni che si rimane in Honduras ma, soprattutto, per quello che si deve affrontare quando si torna a casa. Scopriamo tutto nel dettaglio.

I problemi di Elena Morali dopo l’Isola dei famosi

Elena Morali ha fatto delle confessioni sull’Isola dei famosi davvero amare. La donna partecipò ad una precedente edizione e adesso ne ha approfittato dell’intervista con Andrea Dianetti e Valeria Angione per fare delle rivelazioni. Nello specifico, la protagonista ha dichiarato che il pubblico da casa vede solo una piccolissima percentuale dei sacrifici che bisogna fare. Il problema più grande è, naturalmente, la carenza di cibo. Mangiare pochissimo durante tutta la settimana porta il corpo ad uno stato davvero debilitato.

Inoltre, quando giunge il momento delle prove ricompensa, i naufraghi sono soliti ingozzarsi a causa della fame e questa è una cosa che danneggia molto l’organizmo. Elena, infatti, ha ammesso che quando è tornata a casa dall’esperienza ha vissuto dei momenti molto bui. Il suo corpo era senza forze e, inoltre, ha avuto anche degli scompensi ormonali abbastanza consistenti. (Clicca qui per il video)

L’intervento di Beppe Braida

Ogni volta che mangiava regolarmente, il suo organismo andava in affanno e le veniva la tachicardia. Specie coloro i quali stanno parecchio tempo sull’isola, dunque, fanno molta più fatica a tornare alla vita normale di tutti i giorni. Inoltre, la donna ha sconsigliato vivamente ai concorrenti debilitati come Awed di fare esercizio fisico poiché, se non si introducono grassi nell’organismo, non viene messa massa, anzi, si finisce per consumare anche per poco di grasso rimasto.

A confermare le parole di Elena Morali sull’Isola dei famosi è stato anche Beppe Braida. L’ex naufrago, infatti, ha detto che il pubblico è all’oscuro di tantissime dinamiche che si verificano nel reality show. I concorrenti attualmente in gara si trovano a vivere in una condizione di degrado da due mesi. Pertanto, secondo il punto di vista del comico, è normalissimo avere dei momenti di cedimento e di nervosismo in quanto la stanchezza si fa sentire.