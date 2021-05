Akash Kumar, la produzione dell’Isola dei famosi lo ha costretto ad andare in puntata? “Qualcuno l’ha forzato” (FOTO)

Nella puntata di ieri dell’Isola dei famosi ha generato molto clamore la sfuriata fatta da Akash Kumar contro Ilary Blasi. Il modello ha detto di essere molto risentito in quanto spesso viene trattato male durante le puntate.

Per tale ragione, aveva deciso di non presenziare più in studio. Tuttavia, d’un tratto ha cambiato idea e dietro questa decisione sembrerebbe esserci del marcio. Il giovane ha asserito di essere stato “forzato da qualcuno”, per tornare, Scopriamo perché.

Lo scontro tra Akash Kumar e Ilary Blasi

Akash Kumar continua ad essere tra i protagonisti più discussi dell’Isola dei famosi, anche se la sua esperienza è volta al termine da un bel po’ di settimane. Nelle ultime ore, a generare un po’ di clamore è stata la discussione avuta in studio con la padrona di casa. In tale occasione, Ilary ha presentato gli ospiti presenti in studio ed ha alluso al fatto che il modello avesse prima dichiarato di non voler più venire per poi stare sempre attaccato a quella sedia.

Le frecciatine della conduttrice hanno fatto infuriare Akash che, infatti, ha “minacciato” che avrebbe potuto lasciare lo studio anche subito. Il suo desiderio non era affatto quello di tornare ma, a quanto pare, sarebbe stata la produzione del reality show a fargli cambiare idea. Dopo la messa in onda della puntata, infatti, il protagonista ha dato luogo ad uno sfogo sui social in cui ha chiarito meglio la vicenda. (Clicca qui per il video)

La forzatura della produzione dell’Isola dei famosi

In particolare, Akash Kumar ha condiviso un commento di un utente contro la produzione dell’Isola dei famosi. Al suo interno è stato detto che la presenza del modello all’interno dello studio sia stata fortemente voluta da alcuni membri dello staff, ma non è tutto, Stando a quanto emerso, sembra addirittura che il giovane sia stato “obbligato” a tornare e la conduttrice ne era perfettamente consapevole. Per tale ragione, non è chiaro il motivo per cui la donna si sia resa protagonista di quella battuta a inizio puntata.

Ad ogni modo, ciò che in molti si stanno chiedendo è: per quale ragione la produzione avrebbe forzato Akash a tornare? Secondo il punto di vista del modello la risposta starebbe in una manovra volta a speculare sul suo personaggio. Volente o nolente lui genera sempre molto clamore, pertanto, la sua presenza in studio gioverebbe molto di più allo share che alla sua visibilità. Sarà davvero così?