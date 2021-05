Isola dei Famosi, Daniela Martani massacra Andrea Cerioli: “Un essere inutile”

Daniela Martani contro Andrea Cerioli: il motivo

Chi segue e conosce Daniela Martani sa perfettamente che è una donna che non ha peli sulla lingua e dice ciò che pensa pagandone anche le conseguenze. Archiviata la sua breve esperienza a L’isola dei Famosi 15, l’ex naufraga ha più volte tuonato contro i suoi ex compagni d’avventura attraverso dei posti sui social, interviste ed interventi nello studio del reality show. In una recente diretta su Instagram, l’ex hostess dell’Alitalia ha fatto sapere che vorrebbe fuori dal gioco Andrea Cerioli.

Facendo intendere che non nutre una particolare simpatia nei suoi confronti. “Fuori Andrea Cerioli, è un uomo insopportabile un essere inutile”, ha detto l’ex gieffina senza nascondersi dietro ad un dito. Affermazioni molto forti sull’ex tronista di Uomini e Donne, ma quest’ultimo, nonostante fosse in nomination, ha superato il televoto insieme ad Ignazio Moser a danni di Roberto Ciufoli, che poi è rimasto a Playa Imboscatissima. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha detto nella live social.

Daniela Martani spende delle belle parole per alcuni naufraghi

Sempre nella diretta Instagram in questione, Daniela Martani, ha risposto ad alcuni quesiti che le hanno posto il popolo del web e la diretta interessata non si è sottratta nel rispondere. L’ex gieffina, inoltre, ha confessato quale concorrente vorrebbe vincitore dell’edizione 2021 de L’Isola dei Famosi.

“Vorrei vincesse Miryea, è la migliore”, ha detto la donna. Poi quest’ultima ha speso delle parole al miele anche su altri suoi compagni d’avventura, ad esempio Beppe Braida, Vera Gemma e Fariba Tehrani, dicendo che loro sono persone vere e sincere, stessa cosa su Miryea Stabile.

Riassunto della 18esima puntata de L’Isola dei Famosi 2021

Nel 18esimo appuntamento de L’Isola dei Famosi 15 sono accadute diverse cose. Come la forte discussione fra Ignazio Moser e Matteo Diamante per via delle nomination. Ma anche l’eliminazione a sorpresa di Roberto Ciufoli che, accettando di rimanere a Playa Imboscatissima ha vinto al televoto a discapito di Francesca Lodo.

Mentre i nominati della serata invece sono Fariba Tehrani, Isolde Kostner e Rosaria Cannavó. Uno di quest’ultimi venerdì prossimo sarà eliminato dal gioco e potrebbe raggiungere Beatrice e il comico sull’altra spiaggia segreta, che poi tanto segreta non è.