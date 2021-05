Isola dei Famosi, Andrea Cerioli replica a Brando Giorgi: “Sei un leone soltanto dallo studio”

Nuova discussione fra Andrea Cerioli ed Isolde Kostner

In occasione della 18esima puntata de L’Isola dei Famosi 15 in onda lunedì sera, il pubblico di Canale 5 ha assistito per l’ennesima volte una forte discussione fra Andrea Cerioli ed Isolde Kostner. La campionessa di sci si è difesa dal fatto che il fidanzato di Arianna Cirrincione va dicendo che eli parla pochissimo a Playa Reunion.

A prendere le difese della sportiva ci ha pensato Brando Giorgi, dallo studio del reality show. A quel punto, l’ex tronista di Uomini e Donne non è rimasto a guardare replicando a dovere contro l’attore di fiction: “Sei un leone soltanto dallo studio”.

Botta e risposta tra i due naufraghi, Zorzi difende l’ex tronista

La 18esima puntata de L’Isola dei Famosi 2021 ha decretato l’ultima di Roberto Ciufoli che poi ha vinto il mini televoto contro Francesca Lodo rimanendo a Playa Imboscatissima. Subito dopo i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset hanno visto una nuova discussione fra Isolde Kostner ed Andrea Cerioli. La lite è partita quando la padrona di casa Ilary Blasi ha chiesto all’ex gieffino perché in settimana ha detto che diventerà Isolde.

A quel punto l’ex tronista di Uomini e Donne ha puntualizzato: “Cerchiamo sempre di migliorare la cucina che mangia anche lei. La smetto di rispondere. Se devo farmi andare bene tutto divento Isolde. Se devo fare quello che fa lei vado a fare giochi senza frontiere”. La sportiva non è rimasta a guardare difendendosi dalle critiche del compagno d’avventura: “Spesso tira fuori tante di quelle parole negative”. E’ intervenuto pure Tommaso Zorzi che si è schierato dalla parte del naufrago: “Isolde posso dirti una cosa? Andrea lo trovo simpatico nel suo personaggio. E’ un comico credimi visto da fuori”.

Cerioli attacca Brando Giorgi

Dopo questo botta e risposta è intervenuta la conduttrice romana Ilary Blasi A chiedendo ad Isolde Kostner cosa ne pensa del fatto che Andrea Cerioli recentemente ha detto di considerarla un vaso. A quel punto è intervenuto pure Brando Giorgi: “Se Isolde è un vaso. Andrea è un vaso che fa rumore”.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha replicato prontamente all’attore presente nello studio dell’Isola dei Famosi dicendogli: “Fai più bella figura a stare zitto”. Parole che non sono piaciute ad Akash Kumar, che ha difeso il protagonista di Centovetrine: “Ha avuto un problema di salute, come fai a dire che fa il leone”.