Isola Dei Famosi, Giacomo Urtis stronca Akash Kumar: “Sempre più ridicolo”

Giacomo Urtis contro Akash Kumar: il motivo

Lunedì sera su Canale 5 è andato in onda il 18esimo appuntamento de L’Isola dei Famosi 2021 e a gran sorpresa Ilary Blasi ha mostrato sin da subito Akash Kumar. Il modello di origini indiane qualche ora prima aveva fatto sapere sui social la sua intenzione di disertare da ora in poi lo studio. Una promessa che a quanto pare non è riuscito a mantenere visto i risvolti.

Il ragazzo ha detto di essersi arrabbiato per il trattamento che gli avrebbero riservato, etichettandolo come antagonista, ruolo che lui non si sente affatto. A quel punto su Instagram è intervenuto Giacomo Urtis, ex gieffino e chirurgo dei vip che non ha perso tempo a stroncare il modello. “Akash è sempre più ridicolo”, ha scritto il medico e ad oggi non è ancora arrivata la replica da parte del diretto interessato.

Giacomo Urtis punge L’Isola dei Famosi

La 15esima edizione de L’Isola dei Famosi è ormai al giro di boa, quindi tutti i naufraghi stanno sfoggiando le loro strategie per arrivare fino in fondo. Ad esempio, nelle ultime settimane é venuta fuori la personalità di Isolde Kostner, che si sta mostrando abbastanza abile nelle prove ricompense, facendo capire a tutti di essere una donna stratega.

Atteggiamento che ha fatto storcere il naso all’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli che ha detto: “Non sto capendo nulla delle dinamiche”. Su Twitter, però, Giacomo Urtis oltre ad aver criticato Akash Kumar ha sottolineato qualcos’altro. Secondo l’ex gieffino, infatti, spesso lo stato confusionale che c’è nel reality show di Canale 5, non sempre garantisce una comunicazione netta tra i concorrenti e lo studio dove c’è Ilary Blasi e viceversa.

Botta e risposta tra Akash Kumar e Ilary Blasi

Lunedì sera Ilary Blasi vedendo Akash Kumar in studio glielo ha fatto notare immediatamente: “Avevi detto che non saresti più venuto invece sei attaccato a quella poltrona come le extension di Vera Gemma. Dai Akash bentornato”. E il modello veneto: “Posso parlare? Io non sarei più venuto, io l’ho dichiarato e lo dico anche qui in faccia a tutti: per me non c’è rispetto“.

E la conduttrice romana: “Va bene, dopo approfondiremo”. Quindi il 29enne: “No, se vuoi me ne vado a casa“. Ma la padrona di casa ha smorzato la tensione, dicendo: “Ho tante cosa da raccontarti, ti invito io a rimanere”.