Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio dopo i gossip: “L’amore lo sto ancora cercando…” (FOTO)

Dopo i numerosi gossip sul suo conto, Elisabetta Gregoraci ha deciso di rompere il silenzio sui social. La showgirl ha ammesso di essersi voluta prendere del tempo per riflettere sul da farsi, in quanto non sapeva esattamente come comportarsi.

A seguito di alcuni ragionamenti, è giunta alla conclusione che il suo pubblico meritava una spiegazione. Per tale motivo, ha chiarito la natura della sua condizione sentimentale attuale. A quanto pare, non c’è nessun amore nella sua vita. Scopriamo cosa è emerso.

L’intervento di Elisabetta Gregoraci dopo i gossip

Elisabetta Gregoraci ha risposto a tutti i gossip trapelati in questi giorni. Nello specifico, Stefano Coletti ha pubblicato dei post in cui ha lasciato intendere di avere un flirt con la donna. Successivamente, tali contenuti sono stati rimossi ed era trapelata la voce secondo cui fosse stata la Gregoraci a spingerlo a cancellare tutto. In seguito, la donna è stata inondata di messaggi alquanto pungenti da parte di persone che l’hanno accusata di aver preso in giro tutti al GF Vip in quanto c’era già un uomo nella sua vita

Ad ogni modo, dopo innumerevoli rumors trapelati in merito, la donna ha deciso di reagire. Elisabetta ha ammesso di essersi voluta prendere del tempo in quanto tutte le notizie trapelate hanno spiazzato anche lei. La showgirl ha precisato che, oltre che essere un personaggio pubblico, è una donna normalissima, di 41 anni, separata e con tutte le sue fragilità.

La showgirl cerca ancora il grande amore

Lei, così come tantissime donne, aspetta che la vita le porti il grande amore. Al momento, però, tutto questo non si è ancora verificato. Malgrado ciò, lei non ha nessuna intenzione di smettere di sperarci e di cercarlo. Dalle parole di Elisabetta Gregoraci, dunque, si è evinto che tutti i gossip trapelati in questi giorni sarebbero completamente falsi. Nella vita della donna non c’è nessun uomo, almeno per il momento.

Ciò che in molti, però, si stanno chiedendo è per quale ragione Stefano abbia deciso di pubblicare quelle foto e quei post volti ad annunciare una storia che, in realtà, non sembrerebbe esserci. Sulla questione, la Gregoraci non è voluta entrare nel dettaglio, sta di fatto che ha volutamente evitato di menzionare il nome del pilota. Non ci resta che attendere per capire se ci saranno altri sviluppi. Intanto, Stefano ha pubblicato questo post.