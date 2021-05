Censure a Uomini e Donne, tagliata una rissa e le gravi accuse contro Ida: ecco cosa non abbiamo visto

Il pubblico da casa era in trepidante attesa della puntata di oggi di Uomini e Donne in quanto le anticipazioni rivelavano eventi eclatanti, tuttavia, sono scattate delle censure. Nello specifico, sarebbe dovuta andare in onda la rissa tra Riccardo e Armando e le gravi accuse contro Ida Platano.

Entrambi i momenti, però, sono stati tagliati in fase di montaggio. Ad ogni modo, vediamo cosa la padrona di casa ha deciso di nascondere e, soprattutto, quali potrebbero essere i motivi celati dietro questa scelta.

Tra le censure c’è la rissa tra Armando e Riccardo

I telespettatori di Uomini e Donne si sono subito resi conto di alcune censure apportate dalla produzione del programma in fase di montaggio. Nella messa in onda del 18 maggio, infatti, sarebbe dovuto andare in onda uno scontro molto acceso tra Riccardo e Armando. Le talpine de Il vicolo della news, le quali erano presenti durante la registrazione, avevano rivelato che i due fossero venuti quasi alle mani. La situazione sarebbe diventata così estrema al punto da richiedere l’intervento di alcuni cavalieri per dividerli.

Ad ogni modo, nella messa in onda, questa parte è stata completamente eliminata. Da quanto trasmesso, infatti, non si è visto altro che una lite dai toni parecchio accesi, ma nulla di più. Ad ogni modo, a generare parecchio sgomento è stato un altro taglio, reputato davvero strategico. Stiamo parlando del momento in cui Riccardo ha accusato Ida di aver agito alle spalle della redazione. (Continua dopo i post)

Sul web raccontano che Armando si è scagliato con rabbia ,fisicamente, su Riccardo ,è dovuta intervenire Maria x farli separare,Ecco perché la scena è stata tagliata!!la redazione prenderà dei provvedimenti!!!????!#uominiedonne — Ombri (@Ombri21074135) May 18, 2021

Da quando poi a uomini e donne censurano le risse😆?! — maria memeo (@mariamemeo) May 18, 2021

Id Platano protetta a Uomini e Donne?

In particolare, pare che tra le censure applicate a Uomini e Donne ci sia stato anche il momento in cui Guarnieri ha insinuato che la Platano, in passato, si fosse messa d’accordo su chi frequentare. Nello specifico, il cavaliere ha accusato la donna di aver complottato con un’altra ex esponente del parterre su chi corteggiare. Le due si sarebbero accordate sul vedere Sossio Aruta, che all’epoca era tra i personaggi più in voga nel talk show pomeridiano.

Tutta questa parte, però, non è stata mandata in onda e il pubblico si sta chiedendo perché. Secondo il punto di vista di molti, la redazione avrebbe voluto tutelare la Platano, che attualmente si trova nel parterre del trono over. Se questa fosse la verità, dunque, la conduttrice avrebbe adoperato un occhio di riguardo nei confronti della dama.