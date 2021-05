Cosa vedremo oggi a Uomini e Donne: Aldo intransigente, Ida esce con Gabriele

Nella puntata di oggi, mercoledì 19 maggio, di Uomini e Donne vedremo che si comincerà nuovamente da Gemma. La dama tornerà protagonista al centro dello studio per raccontare le ultime sensazioni provate nel parlare con Aldo.

Ida, invece, dirà di essere uscita con Gabriele e, stando a quanto emergerà, pare che i due si stiano trovando davvero molto bene. Inoltre, ci sarà anche una sfilata a cui prenderanno parte le donne del parterre.

Altro rifiuto per Gemma a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne ci svelano che vedremo Gemma sedersi nuovamente al centro dello studio. La dama continuerà a ribadire di essere rimasta profondamente delusa per tutto quello che è accaduto con Aldo. Ormai stava cominciando a legarsi, pertanto, non potrà fare a meno di mostrare, ancora una volta, il suo rammarico. Dopo il consueto sfogo, la donna entrerà in studio e paleserà nuovamente il suo punto di vista.

Dopo poco tempo, poi, verrà dato spazio anche ad Aldo. Il cavaliere spiegherà di essere mortificato in quanto non aveva compreso che la dama si stesse legando così tanto a lui. Malgrado questo, però, ribadirà la sua pozione e ammetterà di non avere nessuna intenzione di continuare a frequentarla perché la vede come un’amica. Luca ed Elisabetta, invece, avranno un nuovo confronto. Anche in questa occasione il giovane verrà accusato di illudere solamente la dama.

Oggi vedremo anche Ida e Gabriele

Per quanto riguarda Ida, invece, la protagonista, finalmente, si cimenterà nella conoscenza di un nuovo spasimante. Lei e Gabriele sono andati a fare un aperitivo al mare e si sono trovati molto bene. Al ritorno, poi, la dama gli ha chiesto se gli andasse di andare in camera con lei per prendere un caffè. Anche in tale occasione i due sono sembrati essere molto complici, pertanto, sicuramente continueranno la loro conoscenza. Successivamente, poi, nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che ci sarà anche una sfilata.

Ad esibirsi saranno le donne, le quali dovranno sfilare al tema di “Sogno di una notte di mezza estate”. La prima ad apparire in passerella sarà Gemma, la quale stupirà tutti come sempre, in quanto si cimenterà in un can can molto sensuale. La sua performance indignerà Tina che, come sempre, non perderà occasione per attaccarla. Tuttavia, il parterre maschile apprezzerà l’esibizione della dama bianca, sta di fatto che la decreterà vincitrice.