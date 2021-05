Uomini e Donne, anticipazioni del 19 maggio: Isabella pensionata e Maurizio no, problema per la coppia

Elisabetta piange per colpa di Luca

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che Elisabetta aveva lasciato il numero a Marco e la dama e il cavaliere, dopo essersi sentiti a lungo al telefono, si sono anche visti.

La donna, nonostante provi dei forti sentimenti per Luca, sta cercando di andare avanti con lui. Ad certo punto si alzeranno tutti per danzare, quindi Luca si avvicinerà ad Elisabetta e le dirà qualcosa, per poi andare immediatamente verso la macchinetta del caffe.

Lì sarà presente anche Marco e la dama scoppierà a piangere, uscendo dallo studio. A fine ballo si recherà al centro Luca, per il quale scenderanno due signore che però lui manderà via. Quindi rientrerà Elisabetta e la conduttrice le chiederà cosa fosse accaduto, si girerà verso il cavaliere e gli chiederà cosa voglia da lei. Tra una parola e l’altra verrà fuori che si sono sentiti questa settimana, ovvero mercoledì ha chiamato lei e venerdì lui, scatenando la scintilla da parte di Elisabetta.

La frequentazione tra Elisabetta e Marco ha un blocco

Dopo l’insistenza da parte di Maria De Filippi, Elisabetta confesserà che lui le ha chiesto se con Marco si fossero baciati e che lei gli manca, che gli ha fatto provare delle sensazioni che non provava da tanto tempo. A quel punto Gianni Sperti lo attaccherà perché o la prende e se la porta via o taglia totalmente per non continuare ad illuderla.

Il cavaliere si giustificherà dicendo che eviterà di illuderla non accettando di vederla. Quindi faranno vedere lo sfogo della dama, avuto il giorno prima fuori lo studio. Si accomoderanno lei e Luca al centro studio, dove lui ribadirà che è tutto vero e che ha agito di pancia, sbagliando per l’ennesima volta. Marco difende Elisabetta, dicendo che lui prima la scombussolare poi si tira indietro e alla fine è lui a doverla consolare. Luca non sa più cosa fare con lei.

Trono over: Isabella si frequenta con Marco

Gli spoiler di Uomini e Donne dicono che in settimana Isabella è uscita con Maurizio e si è trovata abbastanza bene. L’unico problema è che la dama è in pensione e vorrebbe condividere più momenti possibili con il suo compagno. Mentre il cavaliere lavora ancora e andrà in pensione tra una decina di anni. Quindi questa condizione un po’ la frena, ma intenderà andare avanti nella frequentazione.