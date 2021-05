Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: “Siamo stati sbattuti fuori da Mediaset”

Andrea e Rosalinda scherzano: “Ci hanno sbattuto fuori da Mediaset”

Solitamente Tommaso Zorzi registra l’appuntamento de Il Punto Z in onda su Mediaset Play Infinity mercoledì nel primo pomeriggio. Siccome nella medesima giornata il rampollo meneghino ha un impegno di lavoro la registrazione è stata anticipata al martedì. Ospite del nuovo appuntamento Andrea Zenga e la fidanzata Rosalinda Cannavò, tutti e tre reduci dal Grande Fratello Vip 5.

Una volta terminata la 28enne messinese ha fatto una bella Storia sul suo account Instagram facendo dell’ironia. Nello specifico, l’attrice siciliana ha confessato con il sorriso sulle labbra che sono stati sbattuti fuori dagli studi Mediaset immediatamente dopo la registrazione. “Ragazzi…Ci hanno sbattuto letteralmente fuori dagli studi di Mediaset…Ci hanno fatto fuori…Ovviamente stiamo scherzando…”, ha fatto sapere l’ex gieffina. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro hanno detto i due innamorati sul social.

Zenga e Cannavò ironizzano su Instagram dopo la registrazione

Sempre tra le Stories su Instagram, Rosalinda Cannavò ha fatto sapere di essersi divertita parecchio durante la registrazione de Il Punto Z. “Io e Andrea Zenga ci siamo divertiti tantissimo…”, ha scritto sul noto social network. Poi la ragazza si è rivolta al fidanzato Andrea Zenga chiedendogli: “Ma quanto ci siamo divertiti?”. A quel punto il figlio dell’ex portiere dell’Inter ha confermato che è stata un’intervista molto piacevole: “Tantissimo…”.

Poi la 28enne messinese ha ricordato ai suoi numerosi seguaci che il nuovo appuntamento del format condotto da Tommaso Zorzi va in onda mercoledì sera alle 20.45 su Mediaset Play Infinity: “Seguiteci domani alle 20.45 circa…Un grande bacio…”.

Gli ospiti della nuova puntata de Il Punto Z

Nel pomeriggio di martedì, attraverso i suoi canali social Tommaso Zorzi ha fatto sapere chi saranno i prossimi ospite della nuova puntata de Il Punto Z su Mediaset Play Infinity. Oltre ai suoi ex compagni d’avventura Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga, in collegamento da casa sua ci sarà un’altra ex gieffina, Stefania Orlando.

Ricordiamo che quest’ultima recentemente è stata ospite a La vita in diretta su Rai Uno facendo segnare un record d’ascolto (18% di share) per il rotocalco condotto da Alberto Matano. Inoltre parlerà al telefono con il noto por*o divo Rocco Siffredi. In poche parole una puntata imperdibile e scoppiettante.