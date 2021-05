Gilles Rocca, dalla lite al chiarimento con Tommaso Zorzi: “Mi ha fatto piacere chiarirmi con lui” (FOTO)

Gilles Rocca chiarisce con Tommaso Zorzi

Gilles Rocca fino a quando era un naufrago de L’Isola dei Famosi 15 non si è mai risparmiato nel lanciare delle frecciatine velenose nei confronti di Tommaso Zorzi. Ad esempio, l’ultima puntata come concorrente in Honduras, l’attore e regista romano ha accusato il rampollo meneghino di esser famoso solo per aver fatto il Grande Fratello Vip 5. Lunedì sera, tornato nello studio de L’Isola dei Famosi dopo un paio di settimane di quarantena, si è chiarito con lui.

“Ci sono stati dei momenti in cui sono stato maleducato, spocchioso, ma mai violento e questa è una cosa che mi ha fatto molto male. Ho letto i commenti, ho dovuto bloccare Instagram, ho scelto di fare l’Isola dei Famosi e me ne becco le conseguenze, ma quando sono stati toccati i miei genitori e la mia fidanzata mi ha fatto molto male. C’è stato un accanimento mediatico. Sono anni che combatto la violenza e la violenza di genere, non sono mai stato un uomo violento e questo mi ha fatto molto male”, ha detto Gilles al 26enne.

Il chiarimento tra l’attore e l’opinionista

Ma non è finita qui, Sempre nello studio de L’Isola dei Famosi 2021, Gilles Rocca ha parlato al lungo del suo rapporto con l’influncer milanese prima che entrambi iniziassero questa nuova avventura sul piccolo schermo.

“Tommaso non mi conosceva prima dell’Isola. Io ho imparato a conoscerlo al Grande Fratello, mi sono affezionato a lui quando, nell’aria, c’era un sentimento molto bello d’amore. Se al GF, ci fosse stato un opinionista in studio che commentava il suo “amore” come una telenovelas cilena, secondo me, gli avrebbe fatto male. Facce e faccette mi hanno ferito molto. La fame ha fatto tanto, sono sbroccato”, ha detto il regista e attore capitolino.

Gilles Rocca e il post su Instagram dedicato a Tommaso Zorzi

Oltre alle parole dette nello studio de L’Isola dei Famosi, Gilles Rocca ha condiviso un post sul suo account Instagram nella mattinata di martedì. Un contenuto che stranamente l’ex naufrago romano ha interamente dedicato a Tommaso Zorzi.

“Quando riesci ad esprimere ciò che pensi e vieni capito è inevitabile che il sorriso torni. Mi ha fatto molto piacere chiarirmi con Tommaso Zorzi e aver avuto un confronto in studio che sicuramente ci ha arricchiti perché non era basato su polemiche sterili ma bensì sulla voglia di comprendersi”, ha scritto il ragazzo sul noto social network.