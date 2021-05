Andrea Cerioli, il duro attacco di Akash Kumar: “Cetriolo ti credi un fenomeno” (FOTO)

Akash Kumar sbotta contro Andrea Cerioli

Senza ombra di dubbio Akash Kumar è stato uno dei protagonisti della 18esima puntata de L’Isola dei Famosi in onda lunedì scorso su Canale 5. Infatti, il modello di origini indiane ha minacciato ben due volte di lasciare lo studio. Ma l’apice del trash è arrivato quando il 29enneha avuto un breve scontro con l’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Cerioli.

Nello specifico, l’ex naufrago veronese rivolgendosi al fidanzato di Arianna Cirrincione in collegamento dall’Honduras ha detto: “Andrea Cerioli io e te ci consociamo da anni, però ti volevo dire una cosa“. L’ex gieffino però non ha riconosciuto chi stesse parlando dicendo: “Ma chi è?”.

Botta e risposta tra il modello e il naufrago

Come era prevedibile, quel “chi è?” ha fatto innervosire moltissimo Akash Kumar, che è sbottato in questo modo: “Ci conosciamo da 10 anni, Papete Beach collection. Ti ricordi? Cerioli GF anni cinema. No, eh, ti dico una roba, no, è non aggredire Brando e non fare brontolone. Ilary 10 anni fa mi conosce facevamo i tavoli insieme. Ora fa il te… come fai ad aggredire un per, ha avuto problemi di salute, dell’occhio“.

A quel punto l’ex tronista di Uomini e Donne ha precisato di aver visto il modello veronese solo in un paio d’occasioni: “Ci siamo visti due volte. L’ho conosciuto dieci anni fa, abbiamo fatto due tavoli insieme, non lo conosco bene”.

Akash Kumar e le Stories Instagram contro Andrea Cerioli

A distanza di un giorno, il modello Akash Kumar ha condiviso una serie di Stories sul suo account Instagram contro il naufrago Andrea Cerioli, che per l’occasione lo ha soprannominato ‘Cetriolo’.

“GF, i tronisti devono fare questo. Perché nella moda sarebbero il nulla. Cetriolo porta rispetto. Brando Giorgi che ha una carriera che tu la puoi solo sognare. Forse Perché ti lamenti troppo. Sono tutti modelli. Nemmeno nelle pubblicità dell’Upim li ho visti. E poi fanno i tronisti e ci credono fenomeni. Giulio Berruti e Cesare Bocci insegnate a questi qualcosa. Trash e la moda sono due mondi diversi. Torno nel mio mondo. Vorrei vedere Andrea Cerioli apparte GF Trono. Cosa hai fatto? Ignazio Moser chiedi a Ignazio la mia carriera. Dieci anni manco ti facevano entrare al Papete“, ha concluso il veronese.