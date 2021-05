Tommaso Zorzi criticato perché paparazzato con un 19enne, sbotta: “Ho 26 anni e hai rotto tre quarti di…” (FOTO)

Cosa c’è tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani?

Una settimana fa Tommaso Zorzi è stato paparazzato dal magazine Chi mentre passeggiava per le vie di Milano con Tommaso Stanzani, ex allievo di ballo di Amici 20. Foto ch hanno fatto storcere il naso al popolo del web, ma stavolta anche ad alcuni fan del rampollo meneghino.

Molti di loro, infatti, non vedrebbero di buon occhio questa amicizia. Anche se sul periodico diretto da Alfonso Signorini c’è scritto: “Tommy e Tommy vengono sorpresi mentre si tengono per mano, si scambiano un tenero bacio, un sorriso, si passano le dita fra i capelli“. Per quale ragione i sostenitori dell’influnecer sono arrabbiati con lui? Sembra che tutto dipenda dalle passate dichiarazioni del 26enne, ovvero quando avrebbe descritto il suo uomo ideale molto diverso dal ballerino 19enne.

L’influencer criticato per la differenza d’età con Stanzani

Qualche ora fa l’ex ballerino di Amici 20 Tommaso Stanzani ha postato sul suo canale TikTok un video in cui balla Boca di Gaia. Una clip che il profilo Instagram di Biccy l’ha condiviso con scritto: “Tagga un fan di Tommaso Stanzani, inizio io: Tommaso Zorzi“.

A quel punto il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha risposto in modo ironico, ma come era prevedibile è stato sommerso dalle critiche. In tanti infatti, gli hanno fatto presente la loro differenza d’età: Tommaso Stanzani ha 19 anni, mentre l’opinionista de L’Isola dei Famosi 15 ne ha 26. (Continua dopo il video e commento)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Ficcanaso (@ilficcanaso_)

Tommaso Zorzi sbotta su Twitter e Instagram

Successivamente, attraverso il suo account Twitter, Tommaso Zorzi si è sfogato così: “Se rompere il caz*o fosse retribuito l’Italia avrebbe il PIL di Montecarlo“. Nonostante tutto, il 26enne non è riuscito a sedare gli animi, dato che un’altra sua fan gli ha risposto sottolineando la differenza d’età tra lui e Stanzani. “Tommy io non ti voglio rompere il caz*o. Tu puoi fare il quello che ti pare però non ti lamentare se qualcuna inizia a pensare che non sei coerente se fino a due mesi fa dicevi che mai con uno di 19 anni, che volevi un uomo maturo e poi esci sui giornali con uno che sembra tuo fratello”, ha scritto la donna.

A quel punto ha reso di nuovo la parola l’influencer che ha scritto : “Quando le frequentazioni potranno essere programmate a computer ti faccio uno squillo“. Mentre su Instagram: “Capisco che l’interesse nei confronti delle storie sentimentali sia alto ma arrivare a disseminare odio verso le mie frequentazioni, vere o presunte, è inaccettabile. Vivere il proprio “privato” esente dallo scrutinio pubblico credo che sia un diritto di tutti. Se non riesci a gioire della felicità altrui, taci“.