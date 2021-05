Eletta Lamborghini lascia la tv dopo L’Isola dei Famosi: “Tornerò quando avrò un figlio”

Elettra Lamborghini lascia la tv dopo L’Isola dei Famosi 2021

Da un paio di mesi, dopo aver sconfitto il Covid, Elettra Lamborghini insieme a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi è una dei tre opinionisti della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. In una recente intervista a Confidenze, la cantante emiliana ha parlato del suo futuro lavorativo, ma soprattutto della sua vita privata.

Nello specifico, la ragazza ha raccontato un po’dei suoi progetti presenti e futuri, dove è presente la musica, ma si é anche soffermata sul suo ruolo di opinionista nel reality show di Canale 5 condotto da Ilary Balsi. “Una volta finita L’Isola Dei Famosi mi prenderò una pausa. E magari, chissà, tornerò sul video quando avrò un figlio e dovrò smettere di viaggiare per stare con lui il più possibile”, ha fatto sapere l’ex giurata di The Voice of Italy. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha confidato la giovane artista.

L’ereditiera emiliana folle per la musica

Chi segue Elettra Lamborghini da sempre sa perfettamente che non è solo l’opinionista de L’Isola dei Famosi 2021, ma anche una cantante pop famosa a livello internazionale. Intervistata da Confidenze, ha confidato come la musica sia la sua priorità assoluta ed è anche il suo pensiero fisso.

“In questo momento la musica é il mio focus e prossimamente sono sicuro che vi farò una bella sorpresa. Non ne posso parlare, però vi anticipo che vi piacerà perché sarà una bomba”, ha dichiarato la collega di Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi. Ma l’intervista non è terminata qui.

Elettra Lamborghini e il suo ruolo d’opinionista a L’Isola 15

A quanto pare il ruolo di opinionista le si addice molto ad Elettra Lamborghini che recentemente è stata criticata appunto per la sua presenza a L’Isola dei Famosi 15. Intervistata a Confidenze , la ragazza ha ammesso che questo tipo di lavoro le piace tantissimo, infatti c’è da dire che quest’ultima si trova sempre a suo agio davanti alle telecamere.

“Fare l’opinionista mi diverte anche se devo ammettere che i miei concorrenti preferiti, Elisa Isoardi e Paul Gascoigne, sono già usciti. A volte penso che mi piacerebbe provare a partecipare facendo ‘l’isolana’, é un’esperienza non facile”, ha concluso l’ereditiera emiliana.