Isola, scintille tra Giulia Salemi e Ilary Blasi: “Perché non hanno punito te?” (VIDEO)

Giulia Salemi contro Ilary Blasi: il motivo

In occasione della 19esima puntata de L’Isola dei Famosi 15 Fariba Tehrani è stata punita perché ha comunicato ad alcuni suoi compagni d’avventura dell’esistenza di Playa Imboscatissima. La madre di Giulia Salemi ha negato categoricamente durante la diretta, affermando che prima avrebbero parlato altri naufraghi. Nonostante la giustificazione non c’è stata nulla da fare e la donna è finita in nomination per punizione.

Una decisione che ha fatto storcere il naso alla figlia, la quale successivamente è sbottata su Twitter. L’influencer italo-persiana ha condiviso una clip in cui proprio la conduttrice ha spoilerato in diretta l’esistenza di questa spiaggia, chiedendo quindi in modo ironico la ragione per la quale non è stato preso alcun provvedimento disciplinare nei suoi confronti: “Hanno punito Ilary per lo spoiler? Ah no…”. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è acacduto.

L’influencer italo-persiana sbotta su Twitter e Instagram

Dopo la punizione ai danni della madre, Giulia Salemi non ha resistito ed è sbottata come il suo solito su Twitter. L’ex gieffina ha condiviso un video che mostra Ilary Blasi mentre involontariamente svela la presenza di Playa Imboscatissima.

Per tale ragione l’infuencer italo-persiana ironicamente e per smorzare la tensione, chiede che venga data una punizione pure alla conduttrice. “Scusate ho fatto un commento ironico…”, ha scritto la modella. Anche su Instagram ha commentato questa vicenda accaduta a L’Isola dei Famosi 15, dicendo di credere sia un po’ una storia bislacca: “Storia ironica…”. (Continua dopo il video)

L’aico di Giulia Salemi insinua che c’è qualcosa di strano sotto

Non solo l’ex gieffina Giulia Salemi, anche il suo caro amico ha commentato su Twitter ciò che è accaduto a Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi 2021. E l’uomo ha confessato che se realmente è vero quello che sta dicendo la naufraga iraniana ci sarebbe qualcosa di strano sotto.

“Scusate ma se è vero ciò che dice Fariba qua sento puzza di complotto…Ilary ci ricordiamo tutto…”, ha scritto il conoscente della fidanzata di Pierpaolo Pretelli sul noto social network. Arriverà la replica da parte della conduttrice romana? Staremo a vedere.