Akash Kumar pubblica un audio privato tra lui e Brando Giorgi: “Gli altri fanno solo se traggono qualcosa…” (VIDEO)

Akash Kumar ha pubblicato sul suo profilo Instagram l’audio di un messaggio privato inerente una conversazione tra lui e Brando Giorgi. Quest’ultimo ha scritto al modello dopo la puntata dell’Isola dei famosi e si è voluto complimentare con lui per alcune cose.

Nello specifico, l’attore ha voluto tessere le lodi del giovane apprezzando moltissimo il suo modo di essere. Inoltre, dalle sue parole non sono mancate delle velate frecciatine contro altri protagonisti del reality show.

L’audio privato di Brando Giorgi ad Akash

Malgrado le critiche, c’è chi stima e apprezza moltissimo Akash Kumar e tra questi c’è Brando Giorgi. L’attore ha mandato un audio in una chat privata al suo ex compagno d’avventura in cui l’ha voluto ringraziare per il modo in cui l’ha difeso e si è sempre rapportato a lui. A tal proposito, ha detto che, a differenza di altre persone, che invece agiscono solo nel momento in cui possono trarre un vantaggio, Akash è genuino e sincero. Anche se a tratti può sembrare piuttosto pazzo, ha anche un animo molto buono.

Tali qualità risultano essere decisamente da apprezzare a dispetto di altri concorrenti che, invece, si travestono da finti buonisti per poi pugnalare alle spalle nel momento in cui ne hanno l’occasione. Il modello è rimasto piacevolmente colpito dai complimenti, sta di fatto che ha voluto rendere pubblico questo messaggio per far capire ai suoi fan cosa pensano di lui le persone che lo conoscono davvero.

Kumar contro Andrea Cerioli

Ad ogni modo, oltre che parlare dei complimenti ricevuti da Brando Giorgi e delle frecciatine agli altri naufraghi, Akash Kumar si è voluto levare anche qualche altro sassolino dalla scarpa. Nel dettaglio, si è scagliato contro Andrea Cerioli dicendogli che, nella vita, può fare solo il tronista. Secondo il suo punto di vista, infatti, l’ex volto del talk show della De Filippi può cimentarsi unicamente nei reality show e nei programmi televisivi.

Il suo curriculum vanta della partecipazione a Temptation Island, Uomini e Donne e l’isola dei famosi. Quando tali riflettori si spegneranno, però, al giovane non rimarrebbe alcun talento. Insomma, si tratta di dichiarazioni piuttosto forti a cui Andrea non ha potuto rispondere essendo isolato nel reality show. Non ci resta che attendere per vedere se nella prossima puntata verrà messo al corrente della cosa e commenterà.