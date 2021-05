Guenda Goria non sta bene: “La malattia non migliora, dovrò operarmi” (FOTO)

In questi giorni, la figlia di Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, ha dichiarato pubblicamente di soffrire di una malattia, l’endometriosi. La donna ha svelato che sta affrontando un momento particolarmente buio dal quale sembra stia facendo molta fatica ad uscire.

Qualche ora fa, poi, alcuni fan le hanno domandato come stesse e lei, senza troppi giri di parole. ha annunciato la triste verità. Purtroppo, le sue condizioni di salute non stanno affatto migliorando. Vediamo tutto nel dettaglio.

Di che malattia soffre Guenda Goria

Guenda Goria non sta attraversando un periodo di vita molto semplice in quanto sta facendo i conti con una malattia. L’endometriosi è un disturbo contraddistinto dalla presenza di endometrio nell’utero. Sono tantissime le donne che al giorno d’oggi ne soffrono. Anche Laura Torrisi, di recente, è stata costretta ad operarsi per porre rimedio a questo problema. Ebbene, a quanto pare, la stessa sorte toccherà anche alla figlia di Maria Teresa.

La Goria, infatti, ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha risposto alle domande dei fan. Uno in particolare le ha fatto una domanda estremamente semplice, ma importante. Nello specifico, le ha chiesto come stesse. Lei ha apprezzato molto la premura ed ha ammesso che, purtroppo, le sue condizioni di salute non sono ottimali in questo particolare periodo.

Cosa dovrà fare adesso

Nel corso del botta e risposta, Guenda Goria ha rivelato che la malattia non sta regredendo, pertanto, i medici le hanno detto che a breve dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. Guenda, infatti, ha detto che, appena sarà possibile, dovrà operarsi nella speranza di risolvere in modo definitivo questo problema. Ad ogni modo, oltre che parlare dei problemi di salute, Guenda ha risposto anche ad altri quesiti. Alcuni utenti, ad esempio, le hanno domandato cosa vorrebbe fare per il futuro.

Dopo la partecipazione al GF Vip, la protagonista è tornata alla ribalta, pertanto, potrebbe prendere parte a qualche altro programma. Il suo sogno sarebbe quello di diventare una conduttrice e di dirigere un programma tutto suo. Nello specifico, le piacerebbe se si trattasse di una trasmissione incentrata sui temi inerenti la musica e la cultura, che sono le sue due più grandi passioni. Il suo desiderio verrà esaudito? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Per il momento, la donna si sta cimentando in degli shooting e sponsorizzazioni.