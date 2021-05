DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 21 maggio: Sanem sempre più gelosa di Can e Ayca

Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca di Canale 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir come protagonisti assoluti. Ricordiamo che da lunedì scorso lo sceneggiato ambientato a Istanbul inizia dieci minuto prima per via dell’assenza del daytime di Amici 20. Inoltre, Mediaset ha reso nota la data della chiusura della serie tv, prevista per venerdì 28 maggio 2021.

Nel frattempo, cosa accadrà nella puntata del 21 maggio? Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia, dicono che Can e Ayca saranno sempre più vicini. Inoltre, i due e un gruppo di arrampicata decideranno di scalare il monte K2. La gelosia della Aydin crescerà sempre di più. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro vedremo nella giornata di domani.

Sanem sempre più gelosa di Can e Ayca

Le anticipazioni dell’ultima puntata settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda su Canale 5 venerdì 21 maggio 2021, svelano che più tardi, nonostante i capricci di Melahat e Mevkibe, la giornata si chiude nel migliore dei modi. Infatti, il cliente rimarrà molto soddisfatto del risultato e la sera ciascuno festeggerà a modo suo.

Nel frattempo, la giovane scrittrice Sanem, incalzata dalla parrucchiera pettegola deciderà di portare un bicchiere di tè a Can, ma lo trova a tavola con Ayca e il suo gruppo di arrampicata, con i quali sta organizzando di scalare il K2. Ovviamente questa circostanza farà ingelosire ancora di più la giovane scrittrice. Cosa accadrà? Per scoprirlo continuate a seguire la soap opera turca che tornerà regolarmente in onda lunedì prossimo.

Erkenci Kus in Italiano: DayDreamer, la soap opera completa in streaming

Se ti stai chiedendo dove vedere in streaming italiano DayDreamer – Le Ali del Sogno con protagonisti assoluti Can Yaman e Demet Ozdemir, rispettivamente nei panni del fotografo Can Divit e della giovane scrittrice Sanem Aydın?

Ricordiamo che gli episodi sono disponibili su Prime Video e su SkyGo. Mentre dopo la messa in onda su Canale 5, le puntate in questione vengono caricate sul portale web gratuito Mediaset Play Infinity dove possono essere viste anche in streaming.