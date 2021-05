Il Paradiso delle signore trama 21 maggio: Marcello esce di prigione, Stefania riceve una strana telefonata

Venerdì 21 maggio andrà in onda l’ultima puntata della penultima settimana di messe in onda del Paradiso delle signore. Molte situazioni dovranno, dunque, essere risolte e tra di esse c’è, sicuramente quella inerente Marcello e il suo futuro.

Vittorio, intanto, metterà con le spalle al muro sua moglie Marta. La donna dovrà decidere cosa fare in merito alla proposta ricevuta dalla Sterling. Per quanto riguarda Stefania, invece, la fanciulla riceverà una strana telefonata.

Maria spiazzata da suo padre al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 21 maggio del Paradiso delle signore vedremo che Marta si mostrerà particolarmente affranta e preoccupata per le sorti del suo matrimonio. Proprio ora che le cose sembravano essere tornate al loro posto, la donna potrebbe lasciare di nuovo Milano. A tal proposito, si confronterà ancora una volta con suo padre Umberto. Vittorio, dal canto suo, non ne potrà più e metterà la giovane con le spalle al muro. La donna dovrà prendere una decisione immediata.

La vita di Rocco, invece, sta per cambiare drasticamente a seguito della proposta ricevuta. Maria, invece, sarà un po’ turbata. La ragazza ha sentito suo padre per raccontargli della volontà di sposarsi. L’uomo, però, le dirà una cosa che la scombussolerà parecchio. Nello specifico, la esorterà a tornare in Sicilia subito dopo le nozze. Cosa deciderà di fare la giovane?

Trama 21 maggio: Marcello esce di prigione

Su di un altro versante, invece, vedremo che i sacrifici e gli sforzi di Ludovica verranno ricompensati. Nell’episodio del 21 maggio del Paradiso delle signore, infatti, vedremo che Marcello uscirà di galera grazie all’aiuto della giovane. Quest’ultima, però, non sa di essere stata scoperta da Fiorenza. La donna, infatti, comincerà a tramare una vendetta contro di lei. Al grande magazzino, invece, l’armonia verrà interrotta da una telefonata per Stefania. A rispondere al telefono sarà Gloria.

Cosimo, ormai, ha deciso, il suo desiderio è quello di trasferirsi a Parigi con sua madre e sua moglie. Per convincere Gabriella a seguirlo, il giovane chiamerà il suo mentore Defois. Questa strategia sarà utile per spingere la stilista a rinunciare a tutta la sua vita milanese? Infine, per Vittorio e Marta ci sarà un’amara resa dei conti. I due dovranno decidere in modo definitivo quale piega deve prendere il loro matrimonio e tutto dipenderà dalla scelta che prenderà la figlia di Umberto.