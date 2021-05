Oroscopo 20 maggio 2021: novità per Leone, nuovi amori per Acquario

Le previsioni dell’Oroscopo del 20 maggio 2021 denotano una giornata piena di novità per i Leone. Gli Acquario cuori solitari potranno trovare l’amore, mentre i Pesci devono essere più accondiscendenti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Se siete alla ricerca del vero amore, esso potrebbe arrivare prima di quanto possiate immaginare. Ci sono delle cose che andrebbero riviste nella vostra vita, ma adesso la vostra unica preoccupazione sembra essere attinente con la sfera sentimentale. Non commettete errori di distrazione sul lavoro.

Toro. La Luna in aspetto migliore vi aiuterà a risolvere in modo decisamente più semplice alcune questioni irrisolte. Un po’ più difficoltoso potrebbe rivelarsi il riuscire a ricucire alcune ferite. Siate cauti ed evitate di generare falsi allarmismi su questioni futili. Nel lavoro ci vuole una pausa.

Gemelli. In questo momento non potete concedervi distrazioni. Specie in campo professionale, l’Oroscopo del 20 maggio vi esorta ad essere cauti e a non lasciare nulla al caso. Dal punto di vista sentimentale, invece, dovreste prendere ciò che vi accade in modo più leggero.

Cancro. Gli astri promettono bene, ma siete voi ad essere un po’ turbati. Molti hanno delle preoccupazioni, legate probabilmente al lavoro e alla condizione economica del momento. Pertanto, questo potrebbe generare la nascita di conflitti. Cercate di mantenere la calma e di non perdere la pazienza al minimo intoppo.

Leone. Grandi novità per i nati sotto questo segno. Sia in amore sia nel lavoro potrebbero verificarsi dei cambiamenti. Siate pronti a tutto e, soprattutto, propensi ad adattarvi ad ogni genere di cambiamento. I rapporti di coppia stabili, invece, potrebbero genera qualche turbamento.

Vergine. Oggi siete particolarmente istintivi, pertanto, potrebbe essere facile incorrere in spiacevoli discussioni. Specie con le persone care, cercate di contare fino a 1000 prima di dire cose di cui potreste pentirvi. Sul lavoro, invece, siate il più diplomatici e professionali possibile.

Previsioni astrali 20 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Gli ultimi giorni sono stati un po’ burrascosi per i nati sotto questo segno. A partire da oggi, invece, ci sono ottime possibilità di ripresa. Cercate di concentrarvi maggiormente sul lavoro e non trascurate nessun dettaglio. In amore dovete lottare per raggiungere i vostri obiettivi.

Scorpione. Tutto si può ottenere con la calma e con l’astuzia. Essere irruenti e troppo esigenti non vi porterà da nessuna parte. Provate ad adoperare le buone maniere, resterete stupiti nello scoprire quante cose si possono ottenere girando attorno al nocciolo delle questioni.

Sagittario. L’Oroscopo del 20 maggio denota una giornata un po’ nervosa per i nati sotto questo segno. Oggi siete agitati a causa di alcune questioni di carattere professionale. In amore, invece, siete abbastanza tranquilli e appagati. Anche i single apprezzeranno molto la propria compagnia.

Capricorno. In questi mesi dovete prepararvi a vivere dei momenti di svolta. Lo stato d’animo sarà sempre migliore a mano a mano che passeranno i giorni. Non siate troppo impulsivi. Spesso tendete a sfogare sugli altri le vostre ansie e frustrazioni, tuttavia, non esagerate, tutti hanno i loro momenti no.

Acquario. I cuori solitari potranno trovare l’amore entro l’estate. Questa naturalmente è una previsione dettata dalle stelle, ma toccherà a voi mettervi in gioco. Sul lavoro, invece, buone notizie in arrivo. Il pomeriggio potrebbe essere rasserenato dall’arrivo di una bella notizia.

Pesci. Cercate di tenere buoni i vostri amici, ma ancor di più i nemici. Specie in campo professionale, è opportuno darvi da fare e cercare di puntare un po’ di più sulla collaborazione reciproca. Per quanto riguarda l’amore, invece, è bene essere più flessibili e accondiscendenti.