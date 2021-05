Isola dei Famosi, Angela Melillo stronca Miryea Stabile: “Non ragioni di testa tua”

Angela Melillo critica Miryea Stabile: il motivo

In Honduras per L’Isola dei Famosi 15 continuano senza sosta gli scontri fra gli abitanti di Playa Reunion. Nell’ultima puntata la padrona di casa Ilary Blasi ha voluto parlare della forte discussione che in settimana c’è stata tra Miryea Stabile e Angela Melillo. Quest’ultima dopo la diretta ha reagito alle alle parole dell’ex Pupa, nel momento in cui l’ha detto di essere una persona falsa. Inoltre, l’ex volto del Bagaglino ha giustificato la sua rabbia dicendo: “Ha detto una cosa molto pesante”.

In più, non solo non ha accettato di essere accusata di falsità, ma ha riferito anche di aver messo tutti insieme i comportamento fastidiosi di Miryea, finché non è scoppiata. Quindi la donna ha lanciato un’accusa abbastanza forte verso di lei: “A volte mi sembra che tu non ragioni di testa tua, riporti frasi fatte, di cui spesso non sa neanche il significato”.

Tommaso Zorzi critica Angela e difende l’ex Pupa

Senza ombra di dubbio le affermazioni fatte da Angela Melillo nei confronti di Miryea Stabile sono abbastanza forti, al punto che l’opinionista Tommaso Zorzi è intervenuto prendendo le difese dell’ex Pupa. “Lei non può darti della falsa ma tu puoi darle della stupida?”, ha asserito il rampollo meneghino.

Quest’ultimo, inoltre, è apparso molto infastidito da ciò che ha detto l’ex ballerina del Bagaglino che ha provato a giustificarsi dicendo che non si permetterebbe mai di dire una cosa del genere. La vincitrice de La Pupa e il Secchione e Viceversa ha fatto presente che nel suo passato ha avuto alcuni problemi, ma questo non vuol dire che non capisce cosa le dicano.

Elettra Lamborghini difende Miryea Stabile

Oltre a Tommaso Zorzi, a L’Isola dei Famosi 2021 anche la collega Elettra Lamborghini si è schierata dalla parte di Miryea Stabile. Infatti, l’opinionista emiliana ha detto in studio di avere un debole per l’ex Pupa.

Inoltre, ha fatto presente che quest’ultima è l’unica naufraga che sta giocando in maniera pulita rispetto a tutti gli altri concorrenti del reality show di Canale 5. Per la cantante la ragazza non è assolutamente ingenua, anzi: “È la più furba di tutti senza fare male a nessuno, senza dover offendere nessuno”.