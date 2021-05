Isola dei Famosi, Rosaria Cannavò stronca Fariba Tehrani: “Mi ha mandata fuori di testa”

Rosaria Cannavò contro Fariba Tehrani: il motivo

In occasione del 18esimo appuntamento de L’Isola dei Famosi 15 i telespettatori di Canale 5 hanno avuto modo di vedere numerosi scontri fra i naufraghi presenti in Honduras. In questo caso ad alzare la voce è stata la soubrette Rosaria Cannavò. Quest’ultima, infatti, senza giri di parole ha detto di esserci rimasta molto male di essere finita in nomination.

Nello specifico, l’ex fidanzata di Antonio Cassano ha fatto sapere che non se lo aspettava minimamente, soprattutto che da venerdì a lunedì non ha litigato con nessuno dei suoi compagni d’avventura. Ma la ragazza se l’è presa con una concorrente in particolare, ovvero Fariba Tehrani che sembra abbia fatto il doppio gioco con lei. “Mi ha mandata fuori di testa…Mi dice sempre quanto sono carina e poi…”, ha detto Rosaria riferendosi alla madre di Giulia Salemi. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

La madre di Giulia Salemi è una stratega? Il sospetto

Subito dopo, sempre a L’Isola dei Famosi è stato mostrato il confessionale di Rosaria Cannavò dove ha attaccato per l’ennesima volta la sua compagna d’avventura Fariba Tehrani. Nello specifico, la naufraga ha fatto presente che la madre di Giulia Salemi non è stata per nulla sincera nei suoi confronti.

“Lei è una persona che viene sempre vicina a dirmi che non mi voterebbe mai, e invece mi ha pugnalata…”, ha detto l’ex di Antonio Cassano. Per caso la donna iraniana è davvero una stratega? Nel frattempo la ragazza ha fatto sapere la sua intenzione di volersi vendicare.

Rosaria Cannavò contro Miryea Stabile

Sempre a L’Isola dei Famosi 2021 Rosaria Cannavò ha svelato ai suoi compagni d’avventura chi ha nominato lunedì sera durante la diretta su Canale 5. La ragazza, infatti, senza giri di parole ha detto di aver fatto il nome di Miryea Stabile perché non ha digerito per niente il comportamento assunto negli ultimi giorni.

“Secondo me è una banderuola sul serio…Ha ragione Angela Melillo…”, ha detto la donna. Poi quest’ultima ha affermato anche di credere che l’ex Pupa si senta in qualche modo protetta e libera di fare ciò che vuole perché al suo fianco ci sono Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Ha ragione?