Uomini e Donne puntata di oggi: Gemma vince la sfilata, quasi rissa tra Armando e Nicola

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 20 maggio 2021, assisteremo alla sfilata delle donne. Il tema sarà “Sogno di una notte di mezza estate” e, come al solito, la prima ad esibirsi sarà Gemma Galgani.

La donna creerà un certo sgomento con la sua performance, sta di fatto che attirerà le critiche di Tina Cipollari, A difenderla ci penserà Nicola che, tuttavia, verrà preso di mira da Armando. Tra i due ci sarà quasi una rissa.

Anticipazioni puntata di oggi: la sfilata delle donne

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne ci svelano che si darà luogo alla sfilata. Luca Zanforlin continuerà ad essere l’ospite d’eccezione, sta di fatto che commenterà insieme agli opinionisti le varie esibizioni. La prima a salire in passerella sarà Gemma Galgani. La donna darà luogo ad un siparietto molto divertente durante il quale ballerà il can can e, ad un certo punto, metterà anche in bella mostra i suoi slip rosa. Tale gesto genererà, naturalmente, l’ilarità dei presenti, specie di Tina Cipollari.

Quest’ultima si scaglierà pesantemente contro la sua acerrima nemica dipingendola come una donna ridicola e infantile. A suo avviso, la dama non si saprebbe comportare in modo idoneo alla sua età. Ad ogni modo, i presenti in studio non sembreranno d’accordo con l’opinionista, sta di fatto che daranno voti altissimi alla Galgani, la quale riuscirà addirittura ad aggiudicarsi il primo posto.

Quasi rissa a Uomini e Donne

Ad un certo punto, però, gli animi si inaspriranno a causa di un intervento di Nicola Vivarelli. Il cavaliere accuserà Tina di essere imparziale e di criticare Gemma solo per partito preso. In realtà la dama è stata molto brava ed ha saputo tenere il palcoscenico. Sulla vicenda si insinuerà anche Armando, il quale accuserà Nicola di essere stato il primo a comportarsi in modo errato nei confronti della dama.

Il dibattito prenderà una piega molto accesa e, improvvisamente, Armando farà delle insinuazioni molto gravi. Nello specifico alluderà al fatto che Nicola possa essere omosessuale. Tali dichiarazioni faranno infuriare il giovane, pertanto, nella puntata di oggi di Uomini e Donne assisteremo quasi ad una rissa. Nicola preciserà di non avere nulla contro tale categoria, tuttavia, se fosse vero, avrebbe preso in giro tutto il programma. I presenti in studio si schiereranno dalla parte del giovane reputando fuori luogo l’uscita di Incarnato.