Tina Cipollari, brutta caduta dietro le quinte di Uomini e Donne, Gianni immortala tutto (VIDEO)

Oggi, mercoledì 19 maggio, è prevista la registrazione di una nuova puntata di Uomini e Donne. Prima di entrare in studio, però, gli opinionisti di sono divertiti a fare qualche piccola ripresa e, proprio durante il momento di ilarità, Tina Cipollari è caduta per terra.

L’opinionista stava ballando in modo sinuoso per prendere in giro il suo compagno d’avventura quando, improvvisamente, ha perso la stabilità ed è crollata a picco sul pavimento. Gianni Sperti ha ripreso tutto ed ha pubblicato il video sui social.

La caduta di Tina Cipollari

Poco prima dell’inizio della registrazione di Uomini e Donne, Tina Cipollari è caduta. La dama indossava un abito lungo verde scuro tempestato di paillettes. Per scherzare con Gianni Sperti, poi, la donna si è cimentata in un ballo molto sensuale sotto le note della canzone di Amanda Lear “Tomorrow”. Durante l’esibizione, però, la protagonista si è appoggiata ad una parete divisoria mobile, senza sapere che non fosse stabile. Per tale ragione, mentre si stava cimentando nel balletto, ha perso l’equilibrio.

La parete si è abbassata alle sue spalle mentre lei è riuscita a fare leva sul suo corpo ed è finita per accovacciarsi per terra. A riprendere tutta la scena c’era proprio Gianni Sperti, il quale ha voluto rendere partecipi tutti i fan di questo momento davvero esilarante. La clip in questione, infatti, sta diventando virale in queste ore tra i vari fan della trasmissione. (Continua dopo il video)

Come sta la vamp e la reazione di Gianni Sperti

Ad ogni modo, per il momento non è chiaro se la caduta di Tina Cipollari le abbia portato delle ripercussioni oppure no. Ricordiamo che quando cadde Gemma Galgani, la donna fu costretta a medicarsi in quanto perse una copiosa quantità di sangue. Di Tina, invece, non si hanno molte informazioni in quanto Gianni ha interrotto il video di scatto nel momento in cui la donna stava cadendo. L’opinionista, infatti, potrebbe essersi spaventato, pertanto, avrebbe deciso di interrompere la clip proprio sul più bello.

Stando a quanto emerso dalla ripresa, però, non sembra che la donna possa essersi fatta molto male. A generare un po’ di preoccupazione è solo il fatto che la Cipollari avesse ai piedi delle scarpe con tacco parecchio alto, pertanto, potrebbe essersi slogata una caviglia nella caduta. Per il momento, però, queste sono solo ipotesi. Non ci resta che attendere per saperne di più.