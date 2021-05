Uomini e Donne, anticipazioni del 20 maggio: Gemma in mutande, rissa tra Armando e Nicola

Gemma Galgani vince la sfilata

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne dicono che il tema della sfilata è “Sogno di una notte di mezza estate”. Come di tradizione la prima a sfilare sulla passerella sarà Gemma Galgani che solleverà un polverone. Infatti, mentre danzerà il can can farà vedere involontariamente le sue coulotte rosa shocking, risultando molto divertente.

Ovviamente tutti i presenti e soprattutto la sua acerrima nemica Tina Cipollari scoppieranno a ridere. E a vincere la sfilata sarà proprio la 71enne piemontese. Per la cronaca, il tronista Giacomo Czerny sarà presente, ma solo come figurante, infatti non si parlerà di lui.

Incarnato insinua che Nicola sia Gay

Gli spoiler di Uomini e Donne dicono anche ci sarà una forte discussione tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli. Nello specifico, dopo la sfilata vinta da Gemma Galgani, l’opinionista Tina Cipollari l’attaccherà al punto che interverrà Nicola Vivarelli per difenderla, per dire che è stata simpatica ed ha tenuto bene il palco e che lei deve criticarla solo per punto preso.

A quel punto interverrà il cavaliere napoletano dicendogli che lui non dovrebbe parlare visto che è stato il primo a prendere in giro la 71enne piemontese e lì Sirius perderà letteralmente le staffe, si rivolgerà a Maria De Filippi dicendole che l’imprenditore è un leccac*lo a differenza sua. Armando si girerà e chiederà a Nicola: “Senti ma dimmi un po’…a te piacciono le donne o gli uomini?”.

Armando criticato da tutti, Maria De Filippi gli lancia una frecciata

Le anticipazioni del Trono over di Uomini e Donne svelano pure che Nicola ci rimarrà molto male delle frasi di Armando. Il Vivarelli non riterrà corretta questa insinuazione perché se fosse vera significherebbe che è irrispettoso verso le dame del parterre senior che si aspettano di essere corteggiate. Ma anche nei confronto del dating show di Maria De Filippi.

In studio, dunque, ci sarà uno sclero generale dove il cavaliere napoletano verrà bersagliato e rimproverato da tutti i presenti in studio. A quel punto la padrona di casa Maria De Filippi ne approfitterà per mandare una nuova frecciatina velenosa al partenopeo in quanto gli dirà che se uno vuole prendere in giro la trasmissione può farlo anche in altri modi.