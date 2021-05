Uomini e Donne, Giacomo ha scelto: colpo di scena durante la registrazione del 19 maggio

Oggi, mercoledì 19 maggio è stata effettuata una delle ultime registrazioni della stagione di Uomini e Donne e, in tale occasione, è andata in onda la scelta di Giacomo. Il ragazzo ha lasciato tutti di stucco.

Lui era l’ultimo tra i tronisti ancora in gioco. Rispetto a Massimiliano e Samantha, infatti, il ragazzo è sempre stato molto più indeciso, pertanto, ha chiesto alla conduttrice di avere un po’ di tempo in più per riflettere. Ad ogni modo, scopriamo su chi è ricaduta la sua decisione.

Cosa è accaduto nella registrazione del 19 maggio di Uomini e Donne

Nel corso della registrazione del 19 maggio di Uomini e Donne è avvenuta la scelta di Giacomo. Prima di parlare del tronista, però, la padrona di casa è partita, come di consueto, dalle vicende che riguardano il trono over. Dopo aver parlato di Gemma e di altri esponenti del parterre, si è giunti al momento clou. Giacomo ha fatto il suo ingresso in studio e, dopo poco tempo, sono entrate anche le sue corteggiatrici, Martina e Carolina. Entrambe erano profondamente emozionate e tutte e due credevano di non essere la scelta.

Maria De Filippi, poi, ha mandato in onda i filmati inerenti le ultime esterne trascorse con le due ragazze. Il tronista ha voluto trascorrere un’intera giornata con Martina e una con Carolina. In entrambi i contesti si è trovato molto bene, pertanto, il pubblico è stato abbastanza incerto sulla persona che il giovane avrebbe scelto. Successivamente, poi, si è giunti al momento decisivo.

La scelta di Giacomo

A seguito della messa in onda dei filmati inerenti i momenti più belli con entrambe le corteggiatrici, Giacomo ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Il ragazzo ha optato per Martina Grado. Tutti sono rimasti spiazzati dalla sua decisione, la quale è stata un vero colpo di scena. Sul web, infatti, in molti credevano che il ragazzo avrebbe scelto Carolina.

Purtroppo per lei, però, le cose non sono andate in questo modo. La ragazza è rimasta molto male, tuttavia, come aveva già chiarito in qualche puntata precedente, è felice del percorso portato avanti. Con Giacomo ha avuto la possibilità di vivere delle emozioni molto forti che, malgrado tutto, comunque non si sente di rinnegare. La delusione e la tristezza, però, naturalmente sono state molte. Per quanto riguarda Martina, la fanciulla chiaramente gli ha risposto di si e i due sono usciti dallo studio insieme.