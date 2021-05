Maria De Filippi offre un lavoro a Giacomo Czerny: ecco cosa farà nella redazione

Maria De Filippi offre un lavoro al tronista

Circa tre mesi fa il 25enne Giacomo Czerny insieme a Massimiliano Mollicone è entrato a far parte del Trono classico di Uomini e Donne col ruolo di tronista. A distanza di questo arco di tempo il ragazzo ha lasciato il dating show trovando l’amore ma clamorosamente anche un lavoro.

Infatti, durante la scelta registrata mercoledì pomeriggio, la conduttrice pavese ha offerto al giovane un’occupazione nella sua redazione. In poche parole l’ormai ex tronista dovrebbe fare il videomaker, ruolo per cui ha studiato anni. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo durante l’ultima registrazione.

Giacomo Czenry riceve un posto di lavoro

Stando a quanto riferito dal noto blog Il Vicolo delle News, prima della fatidica scelta la padrona di casa ha fatto un discorso al tronista Giacomo Czenry. Qualcosa che nessuno si aspettava e ovviamente nemmeno lui. Prima della scelta Maria De Filippi ha fatto la sua proposta lavorativa al tronista.

“Durante la puntata Maria De Filippi ha detto di essere rimasta molto affascinata dal modo di lavorare di Giacomo come video-maker (ricordate il video di presentazione? Maria sottolineò il fatto che lo avesse fatto interamente lui e che era molto bello), al punto che gli ha offerto un lavoro proprio nella sua redazione. Non è stato detto se Giacomo accetterà o meno ma dalla faccia si è capito che ci sono molte possibilità. Lui ha ringraziato Maria De Filippi. Giacomo poi fa entrare Carolina. Dopo le solite frasi di circostanza e ripasso del loro percorso, lui le fa intendere che a metà percorso voleva scegliere e uscire con lei“, si legge sul sito in questione.

Maria De Filippi e i posti di lavoro dati ad ex volti di U&D

In questi anni da Uomini e Donne sono usciti centinaia di tronisti e corteggiatori che poi col tempo grazie ai loro profili Instagram sono diventati degli influencer. Inoltre, Maria De Filippi ha più volte offerto lavori seri ad ex volti del Trono classico. Ad esempio, Teresa Cilia e Fabio Ferrara sono stati presi nella redazione, ma anche Gianfranco Apicerni e Andrea Offredi, che dalla famosa poltrona ora adesso sono diventati postini di C’è Posta per Te.