Andrea Zenga e Rosalinda rispondono a delle domande imbarazzanti: “Lui a pancia in su e lei sopra”

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò ospiti a Il Punto Z

In occasione del settimo appuntamento de Il Punto Z, il format in onda su Mediaset Play Infinity condotto da Tommaso Zorzi, quest’ultimo ha avuto in studio due ex compagni d’avventura, ovvero Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga.

Oltre a parlare della loro lunga esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, la coppia ha risposto anche ad alcune domande piccanti sulla loro vita privata. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo mercoledì sera.

I due ragazzi svelano dei dettagli piccanti

Nonostante il grande imbarazzo che si è creato nello studio de Il Punto Z, Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga si sono messi in gioco ed hanno confessato che fra loro c’è molta passione. Inoltre, hanno fatto sapere agli utenti web che a letto la 28enne messinese è “più Rosalinda che Adua”, questo perché stando alle dichiarazioni di quest’ultima: “Adua è più frigida, Rosalinda è sicula”.

La posizione che l’attrice preferisce per manifestare al meglio il suo essere siciliana è quella della cowgirl, ossia il personal trainer a pancia in su e lei sopra. Mentre il primo bacio dato lontano dalle telecamere della casa del Grande Fratello Vip 5 se lo sono scambiati la sera della eliminazione di Rosalinda, in camera d’albergo. “Da 1 a 10 voto 11 quel bacio”, ha fatto sapere la ragazza.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò farebbero un altro reality show

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò a Il Punto Z hanno fatto sapere che al momento non convivono, ma è come se lo facessero, visto che stanno molto insieme nei loro rispettivi appartamenti. Tranne qualche promozioni su Instagram non stanno lavorando. Mentre a Tommaso Zorzi hanno confessato che degli ex concorrenti del GFVip 5 stanno sentendo solo Andrea Zelletta, Matilde Brandi, Samantha De Grenet, Carlotta Dell’Isola, Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli, Enock Barwuah, Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando. Mentre degli latri non hanno più rapporti.

I due ragazzi non hanno escluso la possibilità di partecipare ad un nuovo reality show. Infatti, entrambi farebbero Temptation Island, anche se lui l’ha già fatto in coppia con l’ex fidanzata, Alessandra Sgolastra e L’Isola dei Famosi. “Se volete metto una buona parola con Ilary per il prossimo anno, tanto Andrea mangia già tutti i giorni riso in bianco è abituato”, ha detto il rampollo meneghino.