L’Isola dei Famosi salta una puntata: ecco quando non andrà in onda e il motivo

L’Isola dei Famosi 2021 dà spazio al super finale de Il Segreto

La 15esima edizione de L’Isola dei Famosi è al giro di boa, infatti tra poche settimane si appresterà ad arrivare alle sue battute finali. Stando alle prime indiscrezione, l’ultimo appuntamento è previsto per lunedì 7 giugno, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto da parte di Mediaset.

Ma attraverso Publitalia, ovvero la concessionaria esclusiva di pubblicità del Gruppo del Biscione, che ha pubblicato il palinsesto della prossima settimana, ma anche dallo spot che è stato trasmesso mercoledì sera, venerdì 28 maggio 2021 Canale 5 non trasmetterà il reality show di Ilary Blasi. Per quale motivo? Sulla rete ammiraglia il pubblico assisterà alle ultime puntate de Il Segreto di Puente Viejo. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà a fine mese.

La puntata finale de Il Segreto di Puente Viejo su Canale 5

Ebbene sì, Canale 5 dedicherà al Il Segreto ben tre ore. Infatti, la storica soap opera iberica chiuderà per sempre i battenti, e dopo quasi otto anni di successo l’azienda del Biscione ha deciso di dedicare agli ultimi episodi proprio uno speciale in prime time. Quindi, i telespettatori di Canale 5 verranno a conoscenza come si concluderanno le storyline di Donna Francisca, Raimundo Ulloa, i Miranar e tanti altri personaggi che abitano nel fantomatico paesino di Puente Viejo.

Nei primi anni di programmazione Il Segreto è riuscito addirittura a sfiorare il 30% di share, salvo poi calare vertiginosamente a causa dell’uscita di alcuni personaggi chiave dello sceneggiato spagnolo. Ricordiamo che la puntata conclusiva in Spagna è andata in onda nel maggio dello 2020.

L’Isola dei Famosi 15 torna col doppio appuntamento da giugno

Di conseguenza, L’Isola dei Famosi 15 tornerà regolarmente in onda col doppio appuntamento settimanale, ovvero lunedì e venerdì già a partire dalla settimana seguente. Al momento in gara sono rimasti ancora dodici concorrenti che si giocano la finalissima del 7 giugno.

Chi vincerà l’edizione 2021 tra Awed, Andrea Cerioli, Angela Melillo, Fariba Tehrani, Ignazio Moser, Isolde Kostner, Matteo Diamante, Miryea Stabile, Rosaria Cannavò e Valentina Persia su Playa Reunion? Ma anche Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli su Playa Imboscadissima? Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.